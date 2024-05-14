Адам Лаллана покинет Брайтон в конце этого сезона

36-летний Адам Лаллана перешел из "Ливерпуля" в "Брайтон" в 2020 году и провел 105 матчей за клуб, в том числе 94 в Премьер-лиге. Бывший полузащитник сборной Англии решит, каким будет следующий этап его блестящей карьеры, как только будет время поразмышлять над текущим сезоном. Прежде всего, он хочет завершить эту неделю на высоком уровне, сыграв матчи против "Челси" и "Манчестер Юнайтед" на "Амэксе" и помог команде в третий раз подряд финишировать в десятке лучших в Премьер-лиге.

"Это было трудное решение, но я чувствую, что сейчас правильное время, не только для меня, но и для клуба. Я вел переговоры с Роберто (Де Дзерби) в течение последних нескольких месяцев, и он выразил свое желание, чтобы я остался и продолжал играть. В течение года я общался со своей семьей и наибольшее влияние на мое решение оказали мои дети, которые нуждаются в моем присутствии в том возрасте, в котором они сейчас находятся. Я чувствую, что пришло время в моей жизни и в моей карьере поставить их на первое место. На прошлой неделе я сказал об этом Роберто, клубу и моим партнерам по команде, которые чрезвычайно важны для меня. Теперь я просто хочу насладиться своей последней неделей, получить пару действительно положительных результатов и завершить сезон на высоте. Я хотел бы поблагодарить вас за всю вашу поддержку на протяжении последних четырех лет. Мы пережили невероятные времена. Мое послание нашим фанатам - продолжайте поддерживать ребят в трудные моменты. Клуб находится в невероятном положении. Все, что произошло в этом сезоне: финансовые показатели, европейский футбол, надеюсь, что мы снова финишируем в первой десятке, - это огромные шаги", - заявил полузащитник Адам Лаллана.

"Мы теряем великого человека и великого игрока. Это было его решение, и мы должны его уважать. Он был ключевым игроком для меня за время моего пребывания здесь. В начале, Адам Лаллана, Адам Вебстер, Паскаль Гросс, они сопровождали меня с первого дня, и он будет большой потерей для нас. Он очень умный, он любит футбол, он любит играть в футбол. Он понимает игру как игрок и как тренер, но я думаю, что он точно мог бы сыграть еще один сезон в Премьер-лиге", - сказал о бывшем полузащитнике сборной Англии тренер "Брайтон" Роберто Де Дзерби.

Добавим, что в этом сезоне Адам Лаллана провел 29 матчей и отметился одной результативной передачей.