Постекоглу о матче с Ман Сити: Я никогда не понимал и не пойму, если кто-то хочет, чтобы его команда проиграла

Сегодня "Тоттенхэм" принимает "Манчестер Сити" в матче, который может стать решающим для исхода чемпионской гонки. Победа или ничья "шпор" против команды Пепа Гвардиолы вывела бы "Арсенал" на первое место и позволила бы опередить действующих чемпионов - "Сити". Сейчас "канониры" имеют преимущество в одно очко, но сыграли на одну игру больше, чем "горожане", которые вернутся на первое место в случае победы в Лондоне.

Тем временем "шпоры" преследуют "Астон Виллу", которая занимает четвертое место и отстает от них на пять очков, а на кону - место в Лиге чемпионов. Это вызвало у некоторых болельщиков "Тоттенхэма" смешанные чувства перед предпоследней игрой сезона, но Постекоглу четко выразил свою позицию.

"Я понимаю соперничество. Я был частью одного из величайших в мире за последние пару лет с "Селтиком" и "Рейнджерс". Но я никогда не понимал и не пойму, если кто-то хочет, чтобы его команда проиграла. Это не то, для чего нужен спорт. Это не то, что я люблю в игре. Настоящий успех выглядит как трофеи. Все, что находится между ними, право хвастаться что угодно, для меня абсолютно бессмысленно. Как вы думаете, что произойдет? Как вы думаете, что мы будем делать как команда, или любая команда на этой планете? Разве мы не будем просто пытаться победить? Это простая предпосылка. Как это заставляет людей чувствовать себя, я не очень переживаю и мне все равно", - заявил Анге Постекоглу накануне матча с "Ман Сити".

Добавим, что матч между "шпорами" и "горожанами" состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени.