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Гвардиола - о Ливерпуле: Они не неудачники. Они невероятные

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Пеп подбодрил экс-конкурентов в текущем розыгрыше АПЛ

Гвардиола - о Ливерпуле: Они не неудачники. Они невероятные

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, из-за чего "Ливерпуль" провалил концовку сезона в английской Премьер-лиге.

"Знаете, как "Ливерпуль" потерял возможность бороться до конца? Я видел игры с "Кристал Пэлас", с "Манчестер Юнайтед". Они упустили просто невероятные шансы! Из-за этого они и выбыли из гонки. Они не неудачники. Они невероятные", - цитирует испанца Anfield Sector.

Напомним, на прошлой неделе мерсисайдцы потеряли математические шансы на завоевание титула АПЛ.

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Опубликовал: Александр Бураков
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