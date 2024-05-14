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Гвардиола - о Ливерпуле: Они не неудачники. Они невероятные
Пеп подбодрил экс-конкурентов в текущем розыгрыше АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, из-за чего "Ливерпуль" провалил концовку сезона в английской Премьер-лиге.
"Знаете, как "Ливерпуль" потерял возможность бороться до конца? Я видел игры с "Кристал Пэлас", с "Манчестер Юнайтед". Они упустили просто невероятные шансы! Из-за этого они и выбыли из гонки. Они не неудачники. Они невероятные", - цитирует испанца Anfield Sector.
Напомним, на прошлой неделе мерсисайдцы потеряли математические шансы на завоевание титула АПЛ.
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