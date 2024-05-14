  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Капелло: Де Дзерби - третьесортный тренер, которого спонсирует Гвардиола. Он выиграл лишь кубок в Украине
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капелло: Де Дзерби - третьесортный тренер, которого спонсирует Гвардиола. Он выиграл лишь кубок в Украине

Англия

Критика от легендарного экс-коуча

Капелло: Де Дзерби - третьесортный тренер, которого спонсирует Гвардиола. Он выиграл лишь кубок в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением о своём соотечественнике и коллеге по цеху Роберто Де Дзерби.

"Я бы отнёс Де Дзерби к третьему эшелону. О нём много говорят как об одном из лучших тренеров, потому что его спонсирует Гвардиола, но в этом году он десятый или одиннадцатый в турнирной таблице (с "Брайтоном" в АПЛ - прим). Что он выиграл за карьеру? Давайте посмотрим на его резюме: он выиграл всего один кубок (Суперкубок с "Шахтёром" в 2021 году) в Украине", - приводит слова Капелло Calcio Mercato.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби не возглавит "Баварию" в следующем сезоне, так как наставник планирует остаться в "Брайтоне".

По теме
yellow-arrow
Шахтер и Динамо показали, что вновь способны делать друг друга лучше. Обзор топ-матчей уин-энда
yellow-arrow
Гвардиола - о Ливерпуле: Они не неудачники. Они невероятные
yellow-arrow
Постекоглу о матче с Ман Сити: Я никогда не понимал и не пойму, если кто-то хочет, чтобы его команда проиграла
Фабио Капелло Роберто Де Дзерби тренер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Calcio Mercato
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости