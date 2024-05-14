Капелло: Де Дзерби - третьесортный тренер, которого спонсирует Гвардиола. Он выиграл лишь кубок в Украине

Бывший итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением о своём соотечественнике и коллеге по цеху Роберто Де Дзерби.

"Я бы отнёс Де Дзерби к третьему эшелону. О нём много говорят как об одном из лучших тренеров, потому что его спонсирует Гвардиола, но в этом году он десятый или одиннадцатый в турнирной таблице (с "Брайтоном" в АПЛ - прим). Что он выиграл за карьеру? Давайте посмотрим на его резюме: он выиграл всего один кубок (Суперкубок с "Шахтёром" в 2021 году) в Украине", - приводит слова Капелло Calcio Mercato.