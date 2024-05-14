Клубы Чемпионшипа хотят предложить тренерскую работу Эшли Коулу

На Эшли Коула охотится ряд клубов Чемпионшипа, которые стремятся предложить ему первую работу в роли менеджера. Англичанина привезли в "Бирмингем" в октябре прошлого года, чтобы он работал ассистентом с тогдашним главным тренером Уэйном Руни. Но Руни уволили в январе после 15 игр и 83 дней работы.

Многие ожидали, что Коулу передадут бразды правления. Впрочем, "Бирмингем Сити" отдал эту работу ветерану Тони Моубрею, а затем пригласил Гари Роуэтта, когда 60-летний Моубрей в марте временно отказался тренировать команду из-за болезни. Эшли Коул, который в прошлом месяце был включен в Зал славы Премьер-лиги, стремится стать самостоятельным главным тренером. Уже были сделаны осторожные запросы, чтобы оценить заинтересованность, но "Бирмингем Сити" стремится сохранить англичанина как часть своего тренерского штаба после вылета в Первую лигу.

"У него есть характер, он боец. Сегодня он тренер. Я не обязательно ожидал этого от него, но отзывы людей свидетельствуют о том, что он очень хороший тренер", - заявил бывший менеджер "Арсенала" Арсен Венгер об Эшли Коуле.