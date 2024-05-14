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Гвардиола: Будь деньги причиной побед - Манчестер Юнайтед завоевал бы все титулы

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Гвардиола: Будь деньги причиной побед - Манчестер Юнайтед завоевал бы все титулы

Getty Images / Global Images Ukraine

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Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что "Манчестер Юнайтед" должен был выиграть все титулы английской Премьер-лиги за последние годы, если бы деньги были определяющим фактором.

"В АПЛ не скучно, здесь трудно. Знаете, как было раньше? Тогда всё решали деньги.

Будь деньги причиной побед - "Юнайтед" должен был выиграть все титулы. Все. За ними стоит "Челси". Далее - "Арсенал".

За последние пять лет они потратили больше денег, чем мы. Они должны быть на вершине, но их там нет. По финансовой причине и "Жирона" не должна участвовать в Лиге чемпионов, и "Лестер" не должен был выигрывать АПЛ много лет назад", - цитирует испанца The Independent.

Сегодня подопечные Гвардиолы сыграют на выезде против "Тоттенхэма". Начало матча - в 22:00 по Киеву.

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Источник:
The Independent
Опубликовал: Александр Бураков
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