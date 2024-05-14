Бруну Фернандеш готов покинуть Манчестер Юнайтед - The Sun

Бруну Фернандеш всерьёз рассматривает возможность ухода из "Манчестер Юнайтед" после окончания нынешнего сезона.

По информации The Sun, финальный матч Кубка Англии против "Манчестер Сити", который состоится 25 мая, может стать последним для 29-летнего португальца в футболке манкунианцев.

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Отмечается, что Фернандеш может продолжить свою карьеру в менее требовательном чемпионате и в стране с более благоприятными климатическими условиями. В частности, уже известно об интересе к хавбеку со стороны ряда клубов из Саудовской Аравии.

Напомним, Фернандеш пополнил состав "МЮ" в 2020 году. В текущем сезоне Бруно провёл 45 матчей во всех турнирах, отметившись 15 голами и 11 результативными передачами.