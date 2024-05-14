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Бруну Фернандеш готов покинуть Манчестер Юнайтед - The Sun

Англия

"Красные дьяволы" могут остаться без главной звезды

Бруну Фернандеш готов покинуть Манчестер Юнайтед - The Sun

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бруну Фернандеш всерьёз рассматривает возможность ухода из "Манчестер Юнайтед" после окончания нынешнего сезона.

По информации The Sun, финальный матч Кубка Англии против "Манчестер Сити", который состоится 25 мая, может стать последним для 29-летнего португальца в футболке манкунианцев.

Отмечается, что Фернандеш может продолжить свою карьеру в менее требовательном чемпионате и в стране с более благоприятными климатическими условиями. В частности, уже известно об интересе к хавбеку со стороны ряда клубов из Саудовской Аравии.

Напомним, Фернандеш пополнил состав "МЮ" в 2020 году. В текущем сезоне Бруно провёл 45 матчей во всех турнирах, отметившись 15 голами и 11 результативными передачами.

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Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш трансфер
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Александр Бураков
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