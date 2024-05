Челси стильно представил ретро-футболки – Мудрик засветился в презентации

"Челси" представил в своих социальных сетях ретро-футболки "Black & Blank Out". Джерси преподносятся как "свежий взгляд на классику девяностых".

Они выполнены в двух цветах - черном и белом, включая значок и спонсорскую надпись на передней части. Обе рубашки имеют воротник в стиле ретро с надписью "Chelsea FC".

Футболки доступны для покупки онлайн и в магазине Megastore. Цена - 50 фунтов (около 2500 тысяч гривен).

В ролике снялись украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик, атакующий хавбек команды Кристофер Нкунку и бывший тренер клуба Роберто Ди Маттео, который как раз в конце 90-х – начале нулевых тоже выступал за "синих".

Flashback to '98. ⚡



Introducing our Black & Blank Out retro shirts - a fresh new look to a Nineties classic.



Now available online and from the Megastore.