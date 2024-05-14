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Челси стильно представил ретро-футболки – Мудрик засветился в презентации

Англия

Вместе с партнером по команде и экс-тренером клуба

Челси стильно представил ретро-футболки – Мудрик засветился в презентации

Фото: ФК Челсі

Новина українською

"Челси" представил в своих социальных сетях ретро-футболки "Black & Blank Out". Джерси преподносятся как "свежий взгляд на классику девяностых".

Они выполнены в двух цветах - черном и белом, включая значок и спонсорскую надпись на передней части. Обе рубашки имеют воротник в стиле ретро с надписью "Chelsea FC".

Футболки доступны для покупки онлайн и в магазине Megastore. Цена - 50 фунтов (около 2500 тысяч гривен).

Челси стильно представил ретро-футболки – Мудрик засветился в презентации - изображение 1Челси стильно представил ретро-футболки – Мудрик засветился в презентации - изображение 2

В ролике снялись украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик, атакующий хавбек команды Кристофер Нкунку и бывший тренер клуба Роберто Ди Маттео, который как раз в конце 90-х – начале нулевых тоже выступал за "синих".

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Челси (Лондон) Кристофер Нкунку Михаил Мудрик
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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Алина Ерофеева
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