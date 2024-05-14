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Челси стильно представил ретро-футболки – Мудрик засветился в презентации
Вместе с партнером по команде и экс-тренером клуба
Фото: ФК Челсі
"Челси" представил в своих социальных сетях ретро-футболки "Black & Blank Out". Джерси преподносятся как "свежий взгляд на классику девяностых".
Они выполнены в двух цветах - черном и белом, включая значок и спонсорскую надпись на передней части. Обе рубашки имеют воротник в стиле ретро с надписью "Chelsea FC".
Футболки доступны для покупки онлайн и в магазине Megastore. Цена - 50 фунтов (около 2500 тысяч гривен).
В ролике снялись украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик, атакующий хавбек команды Кристофер Нкунку и бывший тренер клуба Роберто Ди Маттео, который как раз в конце 90-х – начале нулевых тоже выступал за "синих".
Flashback to '98. ⚡— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 14, 2024
Introducing our Black & Blank Out retro shirts - a fresh new look to a Nineties classic.
Now available online and from the Megastore.
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