Фаны Арсенала запустили фейерверк возле отеля Манчестер Сити в Лондоне. Игроков не было в городе

Болельщики "Арсенала" отметились недостойным поведением в преддверии перенесённого матча 34-го тура Премьер-лиги между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити".

Около 2 часов ночи группа фанатов "канониров" запустила фейерверки возле гостиницы Marriott Hotel, в которой должны были остановиться подопечные Гвардиолы.

Однако, как позже заметил Evening Standard, игроки "Сити" находились в это время в Манчестере, а отправились в Лондон только во вторник утром.

Напомним, "горожане" отстают в турнирной таблице АПЛ на один балл от "Арсенала", но при этом имеют одну игру в запасе.

Arsenal fans set off fireworks outside Manchester City's hotel at 2 a.m. before City's game against Tottenham. ????????pic.twitter.com/7wTL5OOt0b