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Фаны Арсенала запустили фейерверк возле отеля Манчестер Сити в Лондоне. Игроков не было в городе

Англия

План провалился

Фаны Арсенала запустили фейерверк возле отеля Манчестер Сити в Лондоне. Игроков не было в городе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Болельщики "Арсенала" отметились недостойным поведением в преддверии перенесённого матча 34-го тура Премьер-лиги между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити".

Около 2 часов ночи группа фанатов "канониров" запустила фейерверки возле гостиницы Marriott Hotel, в которой должны были остановиться подопечные Гвардиолы.

Однако, как позже заметил Evening Standard, игроки "Сити" находились в это время в Манчестере, а отправились в Лондон только во вторник утром.

Напомним, "горожане" отстают в турнирной таблице АПЛ на один балл от "Арсенала", но при этом имеют одну игру в запасе.

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Опубликовал: Александр Бураков
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