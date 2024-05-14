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Фаны Арсенала запустили фейерверк возле отеля Манчестер Сити в Лондоне. Игроков не было в городе
План провалился
Getty Images/Global Images Ukraine
Болельщики "Арсенала" отметились недостойным поведением в преддверии перенесённого матча 34-го тура Премьер-лиги между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити".
Около 2 часов ночи группа фанатов "канониров" запустила фейерверки возле гостиницы Marriott Hotel, в которой должны были остановиться подопечные Гвардиолы.
Однако, как позже заметил Evening Standard, игроки "Сити" находились в это время в Манчестере, а отправились в Лондон только во вторник утром.
Напомним, "горожане" отстают в турнирной таблице АПЛ на один балл от "Арсенала", но при этом имеют одну игру в запасе.
Arsenal fans set off fireworks outside Manchester City's hotel at 2 a.m. before City's game against Tottenham. ????????pic.twitter.com/7wTL5OOt0b— CentreGoals. (@centregoals) May 14, 2024
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