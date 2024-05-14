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Манчестер Юнайтед объявил об уходе Варана по окончании сезона
Вскоре "красных дьяволов" может оставить ещё один экс-игрок "Реала"
Getty Images/Global Images Ukraine
Рафаэль Варан покинет "Манчестер Юнайтед" этим летом после истечения срока своего действующего трудового соглашения. Об этом сообщается на официальных страницах клуба в соцсетях.
Стоит отметить, что в контракте французского защитника был пункт, который позволял "МЮ" продлить сотрудничество с Рафаэлем ещё на один сезон, однако манкунианский клуб им не воспользовался.
Напомним, Варан перешёл в "Манчестер Юнайтед" в августе 2021 года из мадридского "Реала". За этот период времени 31-летний футболист принял участие в 93 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Merci, @RaphaelVarane ????????❤️#MUFC— Manchester United (@ManUtd) May 14, 2024
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