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Манчестер Юнайтед объявил об уходе Варана по окончании сезона

Англия

Вскоре "красных дьяволов" может оставить ещё один экс-игрок "Реала"

Манчестер Юнайтед объявил об уходе Варана по окончании сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

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Рафаэль Варан покинет "Манчестер Юнайтед" этим летом после истечения срока своего действующего трудового соглашения. Об этом сообщается на официальных страницах клуба в соцсетях.

Стоит отметить, что в контракте французского защитника был пункт, который позволял "МЮ" продлить сотрудничество с Рафаэлем ещё на один сезон, однако манкунианский клуб им не воспользовался.

Напомним, Варан перешёл в "Манчестер Юнайтед" в августе 2021 года из мадридского "Реала". За этот период времени 31-летний футболист принял участие в 93 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Рафаэль Варан контракт Манчестер Юнайтед
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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