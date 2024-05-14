Джон Стоунз недоволен своим нынешним положением в Манчестер Сити

Еще год назад Джон Стоунз появлялся на поле в составе горожан на позиции опорного полузащитника и прекрасно себя проявлял в новой роли. Англичанин был одним из тех, кто помог "Манчестеру Сити" получить "требл". Впрочем, нынешняя футбольная кампания для Стоунза складывается совсем иначе.

По информации британского издания, Джон Стоунз недоволен своим нынешним положением в составе горожан, несмотря на то, что он сейчас находится в хорошей физической форме и готов к игре. Защитник сыграл лишь один матч Премьер-лиги с марта в стартовом составе и обеспокоен тем, что может потерять свое место в сборной. Он считается гарантированным игроком основы под руководством Гарета Саутгейта на Евро, но есть опасения, что длительное отсутствие в команде "Сити" может привести к тому, что его место в основе могут занять другие футболисты после этого лета. Его будущее в составе действующих чемпионов Премьер-лиги сейчас под вопросом, хоть его текущий контракт рассчитан до лета 2026 года.

Добавим, что начало нынешнего сезона Джон Стоунз пропустил из-за травмы бедра. Всего англичанин провел 27 матчей в нынешней кампании, где отметился голом и 2 результативными передачами.