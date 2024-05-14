Тренер Ярмолюка - один из фаворитов на замену тен Хагу в Манчестер Юнайтед

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк может возглавить "Манчестер Юнайтед".

По информации издания The Telegraph, руководство манкунианского клуба еще не приняло решение относительно будущего Эрика Тен Хага, но уже рассматривает кандидатуры других специалистов.

Отмечается, что у Франка также установлены хорошие отношения с совладельцами "МЮ" из Ineos - ранее датский наставник сотрудничал с Дэйвом Брейлсфордом, спортивным директором компании.

Напомним, Франк возглавил "Брентфорд" в 2018 году. Уже через три года 50-летний специалист вывел "пчёл" в высший дивизион Англии. Команда занимает 15-е место в текущем розыгрыше АПЛ.