Тоттенхэм сделал первое предложение по приобретению вингера Реал Сосьедада

У "Тоттенхэма" большие планы на летнее трансферное окно, и, как мы неоднократно сообщали, Анге Постекоглу стремится приобрести нового вингера. Менеджер хочет создать конкуренцию таким игрокам, как Бреннан Джонсон, Деян Кулушевски и Сон Хын Мина, контракт последнего истекает в июне 2025 года. "Шпоры" составили шорт-лист целей и имеют на своем радаре ряд интересных игроков, среди которых звезда "Реал Сосьедада" Такефуса Кубо.

"Ливерпуль", "Арсенал" и "Ньюкасл" также рассматривают возможность приобретения японца. Впрочем, пока "Тоттенхэм" вышел в лидеры борьбы за подписание игрока испанской команды, сделав свое первое конкретное предложение по нему. Однако "Реал Сосьедад" не позволит своему звездному вингеру уйти задешево. "Шпоры" "предложили за Кубо 50 млн евро, но эта сумма, скорее всего, не оправдает ожиданий басков. Футболист имеет в своем контракте пункт об отступных в размере 60 млн евро и команда Ла Лиги "не планирует продавать его за более низкую цену этим летом". Бывший клуб Кубо, мадридский "Реал", получит 50% от любой прибыли, которую "Сосьедад" получит от его продажи, что объясняет, почему для них важно получить как можно более высокую цену. Кроме того, "сливочные" также имеют "право первого отказа" на вингера, что означает, что им будет предоставлена возможность принять любое предложение, которое поступит по нему в ближайшие месяцы. Таким образом, "Тоттенхэму" предстоит преодолеть несколько препятствий в своих попытках подписать японца.

Добавим, что Такефуса Кубо провел в этом сезоне 39 матчей, где отметился 7 голами и 4 передачами.