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Почеттино: В следующем сезоне я больше не хочу постоянно говорить о травмах
Наставник надеется отвечать на другие вопросы
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино надеется, что в будущем ему не придётся иметь дело с таким большим количеством травмированных подопечных.
"В следующем сезоне я больше не хочу постоянно говорить о травмах, или что у нас молодой состав. Надеюсь, мы сможем поговорить об изменениях в игре или о тактических аспектах", - приводит слова аргентинского специалиста Football London.
На данный момент "Челси" занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. Завтра, 15 мая, "синие" на выезде сыграют против "Брайтона". Стартовй свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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