  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Почеттино: В следующем сезоне я больше не хочу постоянно говорить о травмах
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почеттино: В следующем сезоне я больше не хочу постоянно говорить о травмах

Англия

Наставник надеется отвечать на другие вопросы

Почеттино: В следующем сезоне я больше не хочу постоянно говорить о травмах

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино надеется, что в будущем ему не придётся иметь дело с таким большим количеством травмированных подопечных.

"В следующем сезоне я больше не хочу постоянно говорить о травмах, или что у нас молодой состав. Надеюсь, мы сможем поговорить об изменениях в игре или о тактических аспектах", - приводит слова аргентинского специалиста Football London.

На данный момент "Челси" занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. Завтра, 15 мая, "синие" на выезде сыграют против "Брайтона". Стартовй свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По теме
yellow-arrow
Тоттенхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
"Мы пытались подписать Палмера в Брайтон". Де Дзерби раскрывает секрет
yellow-arrow
Тен Хаг - о Бруну Фернандеше: Он очень важный игрок для МЮ
Маурисио Почеттино Челси (Лондон) травмы
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football London
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости