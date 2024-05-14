Почеттино: В следующем сезоне я больше не хочу постоянно говорить о травмах

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино надеется, что в будущем ему не придётся иметь дело с таким большим количеством травмированных подопечных.

"В следующем сезоне я больше не хочу постоянно говорить о травмах, или что у нас молодой состав. Надеюсь, мы сможем поговорить об изменениях в игре или о тактических аспектах", - приводит слова аргентинского специалиста Football London.

На данный момент "Челси" занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. Завтра, 15 мая, "синие" на выезде сыграют против "Брайтона". Стартовй свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.