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Манчестер Юнайтед заинтересован в приобретении опорника Монако

Англия

Об этом сообщает talkSPORT

Манчестер Юнайтед заинтересован в приобретении опорника Монако

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Целый сезон "МЮ" имел проблемы не только с результатами и травмами, но и игрой ряда игроков, которые не смогли продемонстрировать свой высокий уровень. Это касается и полузащитников как Каземиро, Эриксен, Амрабат и их фамилии звучат довольно часто по поводу прекращения сотрудничества с ними в ближайшее межсезонье. Впрочем, руководство "красных дьяволов" сейчас ищет возможности укрепить опорную зону и обратило свое внимание в сторону Франции.

Юссуфа Фофана из "Монако" уже давно связывают с переходом в Премьер-лигу, и, возможно, этим летом эти слухи станут реальностью. Игрок очень хорошо играет в верховых дуэлях, а также умеет хорошо защищаться на позиции опорного полузащитника. Текущее соглашение французского заканчивается следующим летом и "МЮ", среди прочего, может воспользоваться потенциальной необходимостью приобрести его, чтобы усилить середину поля. Вместе с Кобби Мейну в основе полузащиты он может стать надежным партнером в команде.

Добавим, что в этом сезоне Юссуф Фофана провел 34 матча, где отметился 4 голами и 4 передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 28 млн евро.

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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Александр Гресь
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