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Тен Хаг - о Бруну Фернандеше: Он очень важный игрок для МЮ
Специалист доволен игрой Фернандеша
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал слухи об уходе полузащитника Бруну Фернандеша.
"Я говорил вам на прошлой неделе. Понятно, что он очень важный игрок для нас".
"Все годы, которые он провел в "МЮ", он был чрезвычайно важным футболистом и создавал больше всего моментов в PL. Сколько результативных передач, столько голов", - добавил специалист.
Фернандеш в нынешнем сезоне Премьер-Лиги забил 10 мячей и отдал 7 ассистов в 33 матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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