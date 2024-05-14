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Тен Хаг - о Бруну Фернандеше: Он очень важный игрок для МЮ

Англия

Специалист доволен игрой Фернандеша

Тен Хаг - о Бруну Фернандеше: Он очень важный игрок для МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал слухи об уходе полузащитника Бруну Фернандеша.

"Я говорил вам на прошлой неделе. Понятно, что он очень важный игрок для нас".

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"Все годы, которые он провел в "МЮ", он был чрезвычайно важным футболистом и создавал больше всего моментов в PL. Сколько результативных передач, столько голов", - добавил специалист.

Фернандеш в нынешнем сезоне Премьер-Лиги забил 10 мячей и отдал 7 ассистов в 33 матчах.

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Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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