Тен Хаг - о Бруну Фернандеше: Он очень важный игрок для МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал слухи об уходе полузащитника Бруну Фернандеша.

"Я говорил вам на прошлой неделе. Понятно, что он очень важный игрок для нас".

Читайте также Манчестер Юнайтед объявил об уходе Варана по окончании сезона

"Все годы, которые он провел в "МЮ", он был чрезвычайно важным футболистом и создавал больше всего моментов в PL. Сколько результативных передач, столько голов", - добавил специалист.

Фернандеш в нынешнем сезоне Премьер-Лиги забил 10 мячей и отдал 7 ассистов в 33 матчах.