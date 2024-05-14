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"Мы пытались подписать Палмера в Брайтон". Де Дзерби раскрывает секрет

Англия

Наставник Брайтона рассказал, что его руководство пыталось подписать Коула

"Мы пытались подписать Палмера в Брайтон". Де Дзерби раскрывает секрет

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби раскрыл, что клуб прошлым летом пытался подписать полузащитника Коула Палмера.

"Мы пытались привезти Коула Палмера сюда, в "Брайтон", прошлым летом. Мы думали, что он может стать топ-игроком.

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Качества Коула очевидны. В этом сезоне он играет очень хорошо, забивает много голов, я не удивлен".

Палмер проводит потрясающий сезон 2023/2024 за "Челси" - 43 матча во всех турнирах, в которых забил 24 мячей и отдал 13 результативных передач.

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Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби Коул Палмер
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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