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"Мы пытались подписать Палмера в Брайтон". Де Дзерби раскрывает секрет
Наставник Брайтона рассказал, что его руководство пыталось подписать Коула
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби раскрыл, что клуб прошлым летом пытался подписать полузащитника Коула Палмера.
"Мы пытались привезти Коула Палмера сюда, в "Брайтон", прошлым летом. Мы думали, что он может стать топ-игроком.
Качества Коула очевидны. В этом сезоне он играет очень хорошо, забивает много голов, я не удивлен".
Палмер проводит потрясающий сезон 2023/2024 за "Челси" - 43 матча во всех турнирах, в которых забил 24 мячей и отдал 13 результативных передач.
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