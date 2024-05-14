"Мы пытались подписать Палмера в Брайтон". Де Дзерби раскрывает секрет

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби раскрыл, что клуб прошлым летом пытался подписать полузащитника Коула Палмера.

"Мы пытались привезти Коула Палмера сюда, в "Брайтон", прошлым летом. Мы думали, что он может стать топ-игроком.

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Качества Коула очевидны. В этом сезоне он играет очень хорошо, забивает много голов, я не удивлен".