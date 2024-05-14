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Брайтон – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Почеттино требует попадания в Лигу Европы
Getty Images / Global Images Ukraine
Если "Манчестер Юнайтед" займет 7-е, а то и ниже место в АПЛ и в итоге проиграет финал Кубка Англии, то 6-я строчка в АПЛ станет лигоевропейской. Почеттино имеет все шансы попасть в ЛЕ, если выиграет два матча, которые остались у его команды до конца сезона.
Вот только его команда никогда не отличалась зрелостью и стабильностью, чтобы говорить о каком-то умении играть и выигрывать под давлением. Смогут ли они обыграть Де Дзерби и компанию?
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в среду, 15 мая.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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