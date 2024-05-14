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Брайтон – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Почеттино требует попадания в Лигу Европы

Брайтон – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Если "Манчестер Юнайтед" займет 7-е, а то и ниже место в АПЛ и в итоге проиграет финал Кубка Англии, то 6-я строчка в АПЛ станет лигоевропейской. Почеттино имеет все шансы попасть в ЛЕ, если выиграет два матча, которые остались у его команды до конца сезона.

Вот только его команда никогда не отличалась зрелостью и стабильностью, чтобы говорить о каком-то умении играть и выигрывать под давлением. Смогут ли они обыграть Де Дзерби и компанию?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в среду, 15 мая.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Брайтон" — "Челси"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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