Брайтон – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Если "Манчестер Юнайтед" займет 7-е, а то и ниже место в АПЛ и в итоге проиграет финал Кубка Англии, то 6-я строчка в АПЛ станет лигоевропейской. Почеттино имеет все шансы попасть в ЛЕ, если выиграет два матча, которые остались у его команды до конца сезона.

Вот только его команда никогда не отличалась зрелостью и стабильностью, чтобы говорить о каком-то умении играть и выигрывать под давлением. Смогут ли они обыграть Де Дзерби и компанию?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в среду, 15 мая.

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