  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Брайтон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брайтон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
Обновлено

Мудрик и его последние шансы отличиться в этом сезоне

Брайтон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Михаил Мудрик наконец порадовал нас забитым голом в прошлом туре, когда "Челси" поехал в гости к "Ноттингем Форест". Подобной игры от украинца мы и ждем. Возможно, он захочет себя проявить против бывшего тренера, Роберто Де Дзерби, который сейчас возглавляет "Брайтон".

Это будет непростой и очень важный матч для "синих", именно здесь нужно проявлять характер и жажду победы. Получится ли у лондонцев забрать все три очка?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в среду, 15 мая.

Английская Премьер-лига. 34 тур.

15 мая. 21:45. Брайтон. "Амекс Стэдиум"

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Брайтон" — "Челси"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Тодд Боэли: В Челси мы не тратим деньги, мы инвестируем
yellow-arrow
Нападающий Саутгемптона ведет переговоры относительно своего потенциального переезда в Вулверхэмптон
yellow-arrow
Реал заплатит Челси пять млн фунтов за Азара после выхода в финал ЛЧ
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Маурисио Почеттино Челси (Лондон) АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби Где смотреть футбол Михаил Мудрик смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
AntinBandera (Leopolis)
15.05.2024 в 17:27
Коли граєш проти команди колишнього тренера, не опиняєшся під його керівництвом
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
AntinBandera (Leopolis)
15.05.2024 в 17:27
Коли граєш проти команди колишнього тренера, не опиняєшся під його керівництвом
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости