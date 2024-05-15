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Брайтон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Мудрик и его последние шансы отличиться в этом сезоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Михаил Мудрик наконец порадовал нас забитым голом в прошлом туре, когда "Челси" поехал в гости к "Ноттингем Форест". Подобной игры от украинца мы и ждем. Возможно, он захочет себя проявить против бывшего тренера, Роберто Де Дзерби, который сейчас возглавляет "Брайтон".
Это будет непростой и очень важный матч для "синих", именно здесь нужно проявлять характер и жажду победы. Получится ли у лондонцев забрать все три очка?
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в среду, 15 мая.
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Английская Премьер-лига. 34 тур.
15 мая. 21:45. Брайтон. "Амекс Стэдиум"
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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