Брайтон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Михаил Мудрик наконец порадовал нас забитым голом в прошлом туре, когда "Челси" поехал в гости к "Ноттингем Форест". Подобной игры от украинца мы и ждем. Возможно, он захочет себя проявить против бывшего тренера, Роберто Де Дзерби, который сейчас возглавляет "Брайтон".

Это будет непростой и очень важный матч для "синих", именно здесь нужно проявлять характер и жажду победы. Получится ли у лондонцев забрать все три очка?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в среду, 15 мая.

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Английская Премьер-лига. 34 тур.

15 мая. 21:45. Брайтон. "Амекс Стэдиум"

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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