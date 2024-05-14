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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Битва за Лигу Европы
Getty Images / Global Images Ukraine
Команда Эрика тен Хага имеет все шансы завершить сезон на 6-м месте, однако для этого как минимум надо побеждать своих главных конкурентов в борьбе за эту строчку, "Ньюкасл". Эдди Хау также не планирует легко отдавать лигоевропейскую ступеньку своим конкурентам, поэтому борьба на "Олд Траффорд" будет ожесточенной.
Интересно, что у манкунианцев это останется шанс в итоге попасть во второй по престижности еврокубок, если они выиграют в финале Кубка Англии против "Манчестер Сити", но хочется все обеспечить себе через чемпионат.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 15 мая.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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