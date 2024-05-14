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Каземиро этим летом может покинуть Манчестер Юнайтед - Инсайдер

Англия

Клубы саудовской Про-Лиги интересуются Каземиро

Каземиро этим летом может покинуть Манчестер Юнайтед - Инсайдер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вероятно, что Каземиро покинет "Манчестер Юнайтед" этим летом. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Команды саудовской Про-Лиги интересуются Каземиро еще с октября. Ожидается, что официальные предложения поступят как и к самому игроку, так и в "Манчестер Юнайтед". Но уже после того, как аравийцы окончательно определят свои трансферные бюджеты на лето.

Каземиро за "МЮ" в нынешнем сезоне во всех турнирах сыграл 30 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

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Каземиро Манчестер Юнайтед
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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