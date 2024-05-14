Форвард Кристал Пэлас заинтересовал Наполи

Нападающий "Кристал Пэлас" Жан-Филипп Матета проводит один из лучших сезонов в своей карьере. Это привлекло внимание "Наполи".

L'Équipe утверждает, итальянский клуб ищет замену Виктору Осимхену, который, вероятно, покинет команду по завершении сезона. Поэтому руководство "Наполи" уже сконтактировало с французским игроком, но детали пока неизвестны.

У Матета контракт с "Кристал Пэлас" рассчитан до июня 2026 года. В нем сезоне АПЛ футболист забил 13 голов и отдал 4 ассиста в 34 матчах.