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Форвард Кристал Пэлас заинтересовал Наполи
Жан-Филипп Матета может сменить клу
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Кристал Пэлас" Жан-Филипп Матета проводит один из лучших сезонов в своей карьере. Это привлекло внимание "Наполи".
L'Équipe утверждает, итальянский клуб ищет замену Виктору Осимхену, который, вероятно, покинет команду по завершении сезона. Поэтому руководство "Наполи" уже сконтактировало с французским игроком, но детали пока неизвестны.
У Матета контракт с "Кристал Пэлас" рассчитан до июня 2026 года. В нем сезоне АПЛ футболист забил 13 голов и отдал 4 ассиста в 34 матчах.
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