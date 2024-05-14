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Де Дзерби: Челси заслуживает на борьбу за место в еврокубках
Наставник Брайтона рассказал о соперниках в матче 34-го тура АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Роберто Де Дзерби, наставник "Брайтона", рассказал о предстоящем матче против "Челси" в рамках Премьер-Лиги.
"Они играют очень хорошо, они заслуживают того, чтобы бороться за место в еврокубках".
"Почеттино - топ-тренер, и у них есть очень хорошие игроки. Я смотрел их последние пять или шесть игр, для них игра с "Манчестер Юнайтед" была решающей. Они проигрывали 3:2, но потом выиграли 4:3", - добавил специалист.
Напомним, что матч "Брайтон" - "Челси" состоится 15 мая в 21:45 по киевскому времени.
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