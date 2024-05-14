Покупка Эвертона американскими инвесторами под угрозой. Ситуация осложнилась еще больше

Покупка "Эвертона" компанией 777 Partners становится все более неопределенной, ведь появляются сообщения о финансовых проблемах американской инвестиционной фирмы.

В сентябре 2023 года 777 Partners согласилась приобрести 94% акций клуба у Фархада Мошири, но сделка до сих пор не была завершена из-за того, что Премьер-лига проверяет новых владельцев.

На этой неделе ситуация осложнилась еще больше, когда стало известно, что 777 Partners привлекла экспертов по финансовой реструктуризации. Это свидетельствует о том, что у фирмы могут быть проблемы с получением средств, необходимых для покупки "Эвертона".

Кроме этого, 777 Partners должна погасить кредит в размере 158 миллионов фунтов стерлингов, предоставленный MSP Sports Capital, а также конвертировать в капитал более 200 миллионов фунтов стерлингов (долги "ирисок").

В связи с этими проблемами Консультативный совет болельщиков "Эвертона" призвал Премьер-лигу отклонить заявку 777 Partners на покупку клуба.