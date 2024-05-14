  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Покупка Эвертона американскими инвесторами под угрозой. Ситуация осложнилась еще больше
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Покупка Эвертона американскими инвесторами под угрозой. Ситуация осложнилась еще больше

Англия

У 777 Partners финансовые проблемы

Покупка Эвертона американскими инвесторами под угрозой. Ситуация осложнилась еще больше

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Покупка "Эвертона" компанией 777 Partners становится все более неопределенной, ведь появляются сообщения о финансовых проблемах американской инвестиционной фирмы.

В сентябре 2023 года 777 Partners согласилась приобрести 94% акций клуба у Фархада Мошири, но сделка до сих пор не была завершена из-за того, что Премьер-лига проверяет новых владельцев.

На этой неделе ситуация осложнилась еще больше, когда стало известно, что 777 Partners привлекла экспертов по финансовой реструктуризации. Это свидетельствует о том, что у фирмы могут быть проблемы с получением средств, необходимых для покупки "Эвертона".

Кроме этого, 777 Partners должна погасить кредит в размере 158 миллионов фунтов стерлингов, предоставленный MSP Sports Capital, а также конвертировать в капитал более 200 миллионов фунтов стерлингов (долги "ирисок").

В связи с этими проблемами Консультативный совет болельщиков "Эвертона" призвал Премьер-лигу отклонить заявку 777 Partners на покупку клуба.

Читайте такжеФиналы Кубков Украины и Италии, развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
По теме
yellow-arrow
УЕФА поставил перед владельцами Ман Сити условия допуска Жироны к Лиге чемпионов
yellow-arrow
Тоттенхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Де Дзерби: Челси заслуживает на борьбу за место в еврокубках
Английская Премьер-лига Эвертон (Ливерпуль) Фархад Мошири
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости