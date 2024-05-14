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Почеттино - о матче с Брайтоном: Я буду рад видеть Де Дзерби, потому что у нас очень хорошие отношения
Маурисио высказался о главном тренере Брайтона
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Челси" Маурисио Почеттино высказался о главном тренере "Брайтона" Роберто Де Дзерби.
"Мне очень нравится его подход к игре. В "Брайтоне" он делает фантастические вещи. Безусловно, когда наступит момент, он будет иметь возможность оказаться на другой позиции, Роберто получит то, чего заслуживает".
"Я буду рад его видеть, потому что у нас очень хорошие отношения", - добавил специалист.
Напомним, что матч "Брайтон" - "Челси" состоится 15 мая в 21:45 по киевскому времени.
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