  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Почеттино - о матче с Брайтоном: Я буду рад видеть Де Дзерби, потому что у нас очень хорошие отношения
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почеттино - о матче с Брайтоном: Я буду рад видеть Де Дзерби, потому что у нас очень хорошие отношения

Англия
Обновлено

Маурисио высказался о главном тренере Брайтона

Почеттино - о матче с Брайтоном: Я буду рад видеть Де Дзерби, потому что у нас очень хорошие отношения

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино высказался о главном тренере "Брайтона" Роберто Де Дзерби.

"Мне очень нравится его подход к игре. В "Брайтоне" он делает фантастические вещи. Безусловно, когда наступит момент, он будет иметь возможность оказаться на другой позиции, Роберто получит то, чего заслуживает".

Читайте такжеБрайтон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Я буду рад его видеть, потому что у нас очень хорошие отношения", - добавил специалист.

Напомним, что матч "Брайтон" - "Челси" состоится 15 мая в 21:45 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Брайтон продлил сотрудничество с двумя своими игроками
yellow-arrow
Решающая игра в Англии. Тоттенхэм - Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
УЕФА поставил перед владельцами Ман Сити условия допуска Жироны к Лиге чемпионов
Маурисио Почеттино Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости