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Брайтон продлил сотрудничество с двумя своими игроками
Джеймс и Дэнни остаются в английском клубе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Брайтон" продлил сотрудничество с полузащитником Джеймсом Милнером и нападающим Дэнни Уэлбеком.
Джеймс продлил свое соглашение на следующий сезон, а Дэнни подписал новый двухлетний контракт до июня 2026 года.
"Я рад, что игроки продолжили сотрудничество, поскольку они оба заслуживают этого", - сказал Роберто Де Дзерби.
We are delighted to announce that James Milner and Danny Welbeck have both agreed new contracts with the club! ????????— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 14, 2024
Милнер в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 15 матчей, в которых отдал 2 ассиста. А Уэлбек забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 27 поединках.
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