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Брайтон продлил сотрудничество с двумя своими игроками

Англия
Обновлено

Джеймс и Дэнни остаются в английском клубе

Брайтон продлил сотрудничество с двумя своими игроками

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Брайтон" продлил сотрудничество с полузащитником Джеймсом Милнером и нападающим Дэнни Уэлбеком.

Джеймс продлил свое соглашение на следующий сезон, а Дэнни подписал новый двухлетний контракт до июня 2026 года.

"Я рад, что игроки продолжили сотрудничество, поскольку они оба заслуживают этого", - сказал Роберто Де Дзерби.

Милнер в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 15 матчей, в которых отдал 2 ассиста. А Уэлбек забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 27 поединках.

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Джеймс Милнер Брайтон энд Хоув Альбион Дэнни Уэлбек
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Источник:
brightonandhovealbion
Опубликовал: Екатерина Власова
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