Брайтон продлил сотрудничество с двумя своими игроками

"Брайтон" продлил сотрудничество с полузащитником Джеймсом Милнером и нападающим Дэнни Уэлбеком.

Джеймс продлил свое соглашение на следующий сезон, а Дэнни подписал новый двухлетний контракт до июня 2026 года.

"Я рад, что игроки продолжили сотрудничество, поскольку они оба заслуживают этого", - сказал Роберто Де Дзерби.

We are delighted to announce that James Milner and Danny Welbeck have both agreed new contracts with the club! ???????? — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 14, 2024

Милнер в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 15 матчей, в которых отдал 2 ассиста. А Уэлбек забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 27 поединках.