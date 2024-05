Брайтон продлил сотрудничество с двумя своими игроками

"Брайтон" продлил сотрудничество с полузащитником Джеймсом Милнером и нападающим Дэнни Уэлбеком.

Джеймс продлил свое соглашение на следующий сезон, а Дэнни подписал новый двухлетний контракт до июня 2026 года.

We are delighted to announce that James Milner and Danny Welbeck have both agreed new contracts with the club! ????????