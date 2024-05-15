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Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.05.2024
Манкунианцы встретятся с “сороками” в битве за еврокубки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 34-й тур
15 мая, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Роберт Джонс
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- Новости Манчестер Юнайтед
- Новости Ньюкасла
- Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ньюкасла
- Последние пять личных встреч между соперниками
- Турнирная таблица чемпионата Англии
- Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед
- Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед от UA-Футбол
Если с местами в зоне Лиги чемпионов уже все решено, то борьба за шестую седьмую строчку в АПЛ продолжается. Возможно, это не всем командам нужно, но тем не менее сразу три коллектива имеют шанс получить финальные две позиции для участия в еврокубках.
Новости Манчестер Юнайтед
Борьба за Лигу чемпионов завершилась тем, что манкунианцы могут вообще пролететь мимо еврокубков. Правда, у подопечных тен Хага есть еще запасной вариант в виде финала Кубка Англии против “Манчестер Сити”. Если они там победят, попадут в групповой этап Лиги Европы, а шестое место АПЛ будет играть в Лиге конференций. Однако ввиду огромного разрыва между двумя манчестерскими командами, этот вариант – не самый лучший.
МЮ проиграл два последних матча, а всего за три крайних тура заработал одно очко. В частности, в прошлом поединке "Манчестер Юнайтед" дома проиграл "Арсеналу". Пусть и у "канониров" не было значительного преимущества, однако лондонцам хватило и одного гола Троссарда.
Пока команда тен Хага идет на восьмом месте, уступая "Ньюкаслу" и "Челси" тремя очками. Но важно еще то, что у “красных дьяволов” отрицательная разница забитых пропущенных, в то время как у двух конкурентов за еврокубки ситуация с этим значительно лучше. Только победы над "сороками" не хватит, нужно ожидать осечки соперников в финальном туре.
Кадры хозяев
В лазарете МЮ, как обычно, аншлаг. Точно не сыграют сегодня Варан, Шоу, Магуайр, Маласия и Линделоф. Также под вопросом Диалло, Марсьяль, Фернандеш, Рашфорд и Мартинес.
Новости Ньюкасла
А вот "сороки" в конце сезона наоборот поджали для того, чтобы быть там, где они есть. В последних трех турах "Ньюкасла" набрал семь очков из девяти возможных. Это были две победы над представителями зоны вылета (да, с соперниками на финише повезло больше), а также ничья в прошлом туре против “Брайтона”.
"Ньюкасл" расположился сразу за топ-5. "Сороки" имеют даже шанс перегнать "Тоттенхэм" и гарантировать себе Лигу Европы. Для этого нужно побеждать МЮ и “Брентфорд”, а шпоры должны уступить “Шеффилду”. Но даже без этого шансы занять шестое или седьмое место очень высоки.
Учитывая, что "Ньюкасл" впервые за долгое время принимал участие в групповом этапе Лиги чемпионов, такой итог сезона – хороший результат. “Сороки” практически весь чемпионат шли примерно между зоной еврокубков (или в ней) и серединой турнирной таблицы. Под конец совершили решающий рывок, но также и прямые конкуренты своими "замечательными" результатами помогли.
Кадры гостей
У "Ньюкасла" тоже немало потерь. Майли, Уиллок, Ласселс, Ботман и Таргет сегодня точно не сыграют из-за травм. Участие Исаака, Шера и Уилсона – под вопросом. Кроме них и Тонали до сих пор вне игры.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ньюкасла
Последние пять встреч хозяев
- 12.05. Манчестер Юнайтед – Арсенал 0:1 (АПЛ)
- 06.05. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 4:0 (АПЛ)
- 27.04. Манчестер Юнайтед – Бернли 1:1 (АПЛ)
- 24.04. Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед 4:2 (АПЛ)
- 21.04. Ковентри – Манчестер Юнайтед 3:3 (2:4 пен.) (Кубок Англии)
Последние пять встреч гостей
- 11.05. Ньюкасл – Брайтон 1:1 (АПЛ)
- 04.05. Бернли – Ньюкасл 1:4 (АПЛ)
- 27.04. Ньюкасл – Шеффилд Юнайтед 5:1 (АПЛ)
- 24.04. Кристал Пэлас – Ньюкасл 2:0 (АПЛ)
- 13.04. Ньюкасл – Тоттенхэм 4:0 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между соперниками
02.12.23. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)
01.11.23. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 0:3 (Кубок лиги)
02.04.23. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)
26.02.23. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 2:0 (Кубок лиги)
16.10.22. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 0:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|37
|27
|7
|3
|93 - 33
|88
|2
|Арсенал
|37
|27
|5
|5
|89 - 28
|86
|3
|Ливерпуль
|37
|23
|10
|4
|84 - 41
|79
|4
|Астон Вилла
|37
|20
|8
|9
|76 - 56
|68
|5
|Тоттенхэм
|37
|19
|6
|12
|71 - 61
|63
|6
|Ньюкасл
|36
|17
|6
|13
|79 - 57
|57
|7
|Челси
|36
|16
|9
|11
|73 - 61
|57
|8
|Манчестер Юнайтед
|36
|16
|6
|14
|52 - 56
|54
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|14
|10
|13
|59 - 71
|52
|10
|Брайтон
|36
|12
|12
|12
|54 - 58
|48
|11
|Борнмут
|37
|13
|9
|15
|53 - 65
|48
|12
|Кристал Пэлас
|37
|12
|10
|15
|52 - 58
|46
|13
|Вулверхэмптон
|37
|13
|7
|17
|50 - 63
|46
|14
|Фулхэм
|37
|12
|8
|17
|51 - 59
|44
|15
|Эвертон*
|37
|13
|9
|15
|39 - 49
|40
|16
|Брентфорд
|37
|10
|9
|18
|54 - 61
|39
|17
|Ноттингем Форест*
|37
|8
|9
|20
|47 - 66
|29
|18
|Лутон Таун
|37
|6
|8
|23
|50 - 81
|26
|19
|Бернли
|37
|5
|9
|23
|40 - 76
|24
|20
|Шеффилд Юнайтед
|37
|3
|7
|27
|35 - 101
|16
*С команды Эвертон снято 8 очков.
*С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед
Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед от UA-Футбол
МЮ выиграл на “Олд Траффорд” лишь один матч из четырех последних в основное время. "Ньюкасл" в этом сезоне уже был на стадионе “красных дьяволов”: в ноябре разгромил команду тен Хага со счетом 3:0. Возможно, сегодня победу подопечные Гау не одержат, но не проиграют точно. Прогноз: Ничья.
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