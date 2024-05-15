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Астон Вилла впервые сыграет в Лиге чемпионов

Англия
Обновлено

Осечка Тоттенхэма этому поспособствовала

Астон Вилла впервые сыграет в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

До вторника "Тоттенхэм" был единственной командой, которая могла обогнать "Астон Виллу", занимающую четвертое место. Впрочем, вчерашний проигрыш "шпор" от "Манчестера Сити" позволил подопечным Унаи Эмери досрочно финишировать в топ-4, опережая перед последним туром своего ближайшего соперника на пять очков.

"Астон Вилла" не попадала в главный клубный турнир УЕФА с тех пор, как в 1991-92 годах он был переименован из Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов. Последний раз они играли в Кубке европейских чемпионов 41 год назад (1982-83 гг.), выиграв соревнование сезоном ранее. В 1992-93 и 1995-96 годах "Астон Вилла" финишировала второй и четвертой в Премьер-лиге соответственно, но в обоих сезонах только первого места было достаточно, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

Напомним, что бирмингемский клуб назначил менеджера Унаи Эмери в октябре 2022 года. Тогда "львы" занимали 14-е место в Премьер-лиге, находясь на расстоянии трех очков от зоны вылета. Позже команде удалось финишировать седьмыми, что позволило им принять участие в Лиге Конференций. В этом еврокубке "Астон Вилла" дошла до полуфинала турнира, где вылетела от греческого "Олимпиакоса".

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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