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Астон Вилла впервые сыграет в Лиге чемпионов
Осечка Тоттенхэма этому поспособствовала
Getty Images/Global Images Ukraine
До вторника "Тоттенхэм" был единственной командой, которая могла обогнать "Астон Виллу", занимающую четвертое место. Впрочем, вчерашний проигрыш "шпор" от "Манчестера Сити" позволил подопечным Унаи Эмери досрочно финишировать в топ-4, опережая перед последним туром своего ближайшего соперника на пять очков.
"Астон Вилла" не попадала в главный клубный турнир УЕФА с тех пор, как в 1991-92 годах он был переименован из Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов. Последний раз они играли в Кубке европейских чемпионов 41 год назад (1982-83 гг.), выиграв соревнование сезоном ранее. В 1992-93 и 1995-96 годах "Астон Вилла" финишировала второй и четвертой в Премьер-лиге соответственно, но в обоих сезонах только первого места было достаточно, чтобы попасть в Лигу чемпионов.
Напомним, что бирмингемский клуб назначил менеджера Унаи Эмери в октябре 2022 года. Тогда "львы" занимали 14-е место в Премьер-лиге, находясь на расстоянии трех очков от зоны вылета. Позже команде удалось финишировать седьмыми, что позволило им принять участие в Лиге Конференций. В этом еврокубке "Астон Вилла" дошла до полуфинала турнира, где вылетела от греческого "Олимпиакоса".
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