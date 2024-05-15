Дубль Холанда, суперсейв Ортеги. Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2. Видео гола и обзор матча

В Лондоне состоялся перенесенный матч 34-го тура английской Премьер-лиги между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити". Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу "горожан".

Оба гола в составе гостей забил Эрлинг Холанд. На протяжении матча "шпоры" имели немало шансов отличиться, но реализация команды была явно не на высоте.

Таким образом, "Манчестер Сити" вернулся на первую строчку турнирной таблицы АПЛ, опережая "Арсенал" на одно очко. В последнем туре "горожане" дома сыграют против "Вест Хэма".

"Тоттенхэм", в свою очередь, лишился математических шансов обогнать "Астон Виллу" в борьбе за 4-е место в Лиге чемпионов.

АПЛ, 34-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити" 0:2

Голы: Холанд 52, 90+1 (пен.)