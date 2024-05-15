Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дубль Холанда, суперсейв Ортеги. Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2. Видео гола и обзор матча
Тоттенхэм - Манчестер Сити ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 14.05.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Julian Finney
В Лондоне состоялся перенесенный матч 34-го тура английской Премьер-лиги между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити". Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу "горожан".
Оба гола в составе гостей забил Эрлинг Холанд. На протяжении матча "шпоры" имели немало шансов отличиться, но реализация команды была явно не на высоте.
Таким образом, "Манчестер Сити" вернулся на первую строчку турнирной таблицы АПЛ, опережая "Арсенал" на одно очко. В последнем туре "горожане" дома сыграют против "Вест Хэма".
"Тоттенхэм", в свою очередь, лишился математических шансов обогнать "Астон Виллу" в борьбе за 4-е место в Лиге чемпионов.
АПЛ, 34-й тур
Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)
"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити" 0:2
Голы: Холанд 52, 90+1 (пен.)
Популярное сейчас
- Примера. Реал Мадрид — Алавес 5:0. Гениальные голы и шоу Куртуа
- Цыганык: Зарплата советницы генсека УАФ Коцюбко составляет 120 тысяч грн в месяц. Зарплата детского тренера - в 6-8 раз меньше
- Ворскла - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины
- УЕФА поставил перед владельцами Ман Сити условия допуска Жироны к Лиге чемпионов
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО