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Кевин Де Брюйне вышел на второе место по количеству ассистов в истории АПЛ

Англия

Об этом говорится на официальном сайте Премьер-лиги

Кевин Де Брюйне вышел на второе место по количеству ассистов в истории АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера в тяжелом поединке "Манчестер Сити" одолел "Тоттенхэм" благодаря дублю Эрлинга Холанда - 0:2. Это позволило команде Гвардиолы опередить "Арсенал" на два очка за тур до конца. В первом голе норвежцу результативную передачу отдал Кевин Де Брюйне, ставшую уже десятой в Премьер-лиге.

Впрочем, благодаря этому результативному действию, бельгиец вышел на второе место по количеству ассистов в истории АПЛ. Теперь Де Брюйне имеет 112 результативных передач (Сеск Фабрегас имеет на один меньше). Лидером в лиге остается Райан Гиггз, который ассистировал своим партнерам 162 раза.

Добавим, что Кевин Де Брюйне был вынужден пропустить первую половину сезона из-за травмы подколенного сухожилия. В общем, бельгиец сыграл в 24 поединках, где отметился 6 голами и 18 передачами.

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Райан Гиггз АПЛ Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Источник:
АПЛ
Опубликовал: Александр Гресь
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