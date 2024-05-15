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Кевин Де Брюйне вышел на второе место по количеству ассистов в истории АПЛ
Об этом говорится на официальном сайте Премьер-лиги
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера в тяжелом поединке "Манчестер Сити" одолел "Тоттенхэм" благодаря дублю Эрлинга Холанда - 0:2. Это позволило команде Гвардиолы опередить "Арсенал" на два очка за тур до конца. В первом голе норвежцу результативную передачу отдал Кевин Де Брюйне, ставшую уже десятой в Премьер-лиге.
Впрочем, благодаря этому результативному действию, бельгиец вышел на второе место по количеству ассистов в истории АПЛ. Теперь Де Брюйне имеет 112 результативных передач (Сеск Фабрегас имеет на один меньше). Лидером в лиге остается Райан Гиггз, который ассистировал своим партнерам 162 раза.
Добавим, что Кевин Де Брюйне был вынужден пропустить первую половину сезона из-за травмы подколенного сухожилия. В общем, бельгиец сыграл в 24 поединках, где отметился 6 голами и 18 передачами.
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