Гвардиола: Последний тур? Это будет игра, как против Астон Виллы и КПР, когда Агуэро забил на 94 минуте

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в перенесённом матче 34-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (2:0).

"Это была очень трудная игра. Мы знали, что так будет. Они действовали очень интенсивно.

У "Тоттенхэма" большое будущее, если они не поменяют тренера. Мы предоставили самим себе шанс в последнем матче. Теннисисты говорят, что "подача на победу на Уимблдоне", последняя игра, самая трудная.

Это произошло в нашем матче против "Астон Виллы". И много-много лет назад это произошло, когда Серхио Агуэро забил гол на 94 минуте игры с "КПР". Так что это будет такая же игра.

Де Брюйне? Он получил удар по лодыжке и не мог нормально бегать. У Эдерсона не было сотрясения мозга, у него были проблемы с глазами. Он плохо видел, поэтому врач сказал, что его следует заменить. Ортега - вратарь мирового класса. Он исключительный, невероятный голкипер.

У нас впереди один выходной, затем два дня на подготовку, а потом мы сделаем все возможное", - цитирует испанца BBC.