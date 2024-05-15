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Постекоглу о поражении от Ман Сити: Фундамент очень хрупкий. Последние 48 часов показали мне это

Англия

Финиш сезона у команды очень неудачный

Постекоглу о поражении от Ман Сити: Фундамент очень хрупкий. Последние 48 часов показали мне это

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Шпорам" нужно было побеждать "Манчестер Сити" на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", чтобы сохранить надежды на финиш в первой четверке, но они проиграли со счетом 2:0. Для подопечных Анге Постекоглу это было пятое поражение в последних шести матчах лиги, что лишило их шансов финишировать в зоне Лиги чемпионов.

"Фундамент (клуба) очень хрупкий. Последние 48 часов показали мне это. Это внутри клуба, за его пределами. Снаружи, внутри, везде. Это была интересная практика. Это лишь мои наблюдения. Я не могу диктовать людям (фанатам), что им делать. Им позволено выражать себя так, как они хотят. Но да, когда мы побеждаем в играх, это потому, что нам помогает толпа. Я хочу быть успешным в этом футбольном клубе, поэтому меня взяли. Что думают другие люди, как они хотят себя чувствовать и каковы их приоритеты, меня это не интересует. Я знаю, что важно для построения команды-победителя - вот на чем мне нужно сконцентрироваться", - заявил Анге Постекоглу после поражения от "Манчестера Сити".

Добавим, что в последнем туре "Тоттенхэм" сыграет на выезде против "Шеффилда".

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Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Анге Постекоглу
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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