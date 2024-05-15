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Бавария рассматривает возможность перехода одного из лидеров МЮ

Англия

Об этом сообщает Independent

Бавария рассматривает возможность перехода одного из лидеров МЮ

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Неудачный сезон "красных дьяволов" как на международной, так и на внутренней арене, влияет на то, что со многими игроками клуб попрощается в этом межсезонье. Впрочем, если есть те футболисты, кто не оправдал ожиданий и их будут пытаться продать, то среди недовольных положением "МЮ" есть и лидеры команды, в частности Бруну Фернандеш.

Не так давно появились слухи о том, что португалец может покинуть манкунианцев уже в этом межсезонье. Кроме того, "Бавария" рассматривает возможность перехода и считает, что может получить его из-за растущего разочарования в "Манчестер Юнайтед". Такой шаг также может быть признаком потенциального прорыва в вопросе удержания Томаса Тухеля в клубе, поскольку в этом сезоне он особенно хотел еще одного креативного игрока, и португалец соответствует этому профилю. Существует также ощущение, что руководство "Олд Траффорд" будет готово пойти на сделку, поскольку им нужно продавать игроков, чтобы соответствовать требованиям финансового фэйр-плей.

Напомним, Бруну Фернандеш пополнил состав "МЮ" в 2020 году. В текущем сезоне португалец провел 45 матчей, где отметился 15 голами и 11 результативными передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 70 млн евро.

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Бавария (Мюнхен) Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Источник:
Independent
Опубликовал: Александр Гресь
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