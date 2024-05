Милан мониторит ситуацию по правому защитнику Тоттенхэма

С момента прихода Анге Постекоглу, Эмерсон Роял потерял место в стартовом составе "шпор" в этом сезоне. Правый защитник входит в число тех игроков, с которыми могут попрощаться в ближайшее межсезонье.

Итальянский "Милан" также планирует трансферы этим летом. Руководство клуба ищет правого защитника и игрок "Тоттенхэма" является одним из первых в списке на это окно. Срок действия контракта Эмерсона Рояла завершается в июне 2026 года. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 18 млн евро.

