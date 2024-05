Челси подготовил улучшенное предложение по трансферу бразильского вундеркинда - Романо

"Челси" рассчитывает выиграть в гонке за подписание вингера "Палмейраса" Эстевао Виллиана.

Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, лондонский клуб подготовил улучшенное предложение по трансферу 17-летнего бразильца после согласования условий личного контракта на прошлой неделе. Ожидается, что переговоры начнутся уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось об интересе к Виллиану и со стороны "Баварии", но по последним данным мюнхенский клуб пока не делал "Палмейрасу" никаких конкретных предложений.

На счету Эстевао 7 голов и 3 ассиста в 20 матчах в 2024 году.

???????? Chelsea have prepared an improved proposal to be sent to Palmeiras for Willian Estêvão after personal terms agreed last week.



Bayern have not moved in terms of proposals or bids so far, Chelsea feel in control of the situation on player side.



Negotiations to advance soon. pic.twitter.com/d5YOTz8nWT