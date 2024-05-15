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Тен Хаг: Ко мне на улице подходят много фанатов. Они понимают, в каком положении находится МЮ

Англия

Нидерландец рассказал о поддержке со стороны болельщиков

Тен Хаг: Ко мне на улице подходят много фанатов. Они понимают, в каком положении находится МЮ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о возможной отставке в скором будущем.

"Прощальный матч? Это не то, как я вижу ситуацию.

На стадионе, будь то дома или в гостях, болельщики всегда поддерживают и команду, и меня. А ещё, когда я на улице, многие ко мне подходят.

Может быть, это просто вежливость, но я почти никогда не получаю от них негативной реакции. Фанаты понимают, в каком положении мы находимся. Они понимают, что клуб находится в переходном периоде и то, с какими огромными проблемами нам пришлось столкнуться, особенно с игроками на ключевых позициях", - цитирует специалиста Mirror.

Сегодня "МЮ" на "Олд Траффорд" сыграет против "Ньюкасла" в рамках 37-го тура АПЛ.

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Источник:
Mirror
Опубликовал: Александр Бураков
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