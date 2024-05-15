Тен Хаг: Ко мне на улице подходят много фанатов. Они понимают, в каком положении находится МЮ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о возможной отставке в скором будущем.

"Прощальный матч? Это не то, как я вижу ситуацию.

На стадионе, будь то дома или в гостях, болельщики всегда поддерживают и команду, и меня. А ещё, когда я на улице, многие ко мне подходят.

Может быть, это просто вежливость, но я почти никогда не получаю от них негативной реакции. Фанаты понимают, в каком положении мы находимся. Они понимают, что клуб находится в переходном периоде и то, с какими огромными проблемами нам пришлось столкнуться, особенно с игроками на ключевых позициях", - цитирует специалиста Mirror.