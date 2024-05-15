"Встань, если ненавидишь Арсенал". Фанаты Тоттенхэма радовались первому голу Холанда в свои ворота

Болельщики "Тоттенхэма" отметились необычным поведением во время домашнего матча против "Манчестер Сити" (0:2).

Часть фанатов "шпор" отпраздновала первый гол Эрлинга Холанда в свои ворота. Помимо этого, они поддержали болельщиков "Сити", отметив гол норвежца, скопировав The Poznan (форма спортивного празднования, в которой болельщики стоят спиной к полю, соединяют плечи бок о бок и синхронно прыгают на месте - прим.).

Также с трибун доносились обидчивые кричалки в адрес "Арсенала":

"Встань, если ненавидишь "Арсенал". Вы смотрите, "Арсенал"?, - скандировали болельщики.

"Манчестер Сити" опережает "Арсенал" на один балл по итогам 37-и туров АПЛ.