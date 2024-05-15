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"Встань, если ненавидишь Арсенал". Фанаты Тоттенхэма радовались первому голу Холанда в свои ворота
Неоднозначный поступок
Getty Images/Global Images Ukraine
Болельщики "Тоттенхэма" отметились необычным поведением во время домашнего матча против "Манчестер Сити" (0:2).
Часть фанатов "шпор" отпраздновала первый гол Эрлинга Холанда в свои ворота. Помимо этого, они поддержали болельщиков "Сити", отметив гол норвежца, скопировав The Poznan (форма спортивного празднования, в которой болельщики стоят спиной к полю, соединяют плечи бок о бок и синхронно прыгают на месте - прим.).
Также с трибун доносились обидчивые кричалки в адрес "Арсенала":
"Встань, если ненавидишь "Арсенал".
Вы смотрите, "Арсенал"?, - скандировали болельщики.
"Манчестер Сити" опережает "Арсенал" на один балл по итогам 37-и туров АПЛ.
Fans Tottenham tirukan selebrasi Fans Man City "Poznan Dance" pic.twitter.com/4xWI8KlaXj— Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) May 15, 2024
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