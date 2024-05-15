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"Встань, если ненавидишь Арсенал". Фанаты Тоттенхэма радовались первому голу Холанда в свои ворота

Англия

Неоднозначный поступок

"Встань, если ненавидишь Арсенал". Фанаты Тоттенхэма радовались первому голу Холанда в свои ворота

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Болельщики "Тоттенхэма" отметились необычным поведением во время домашнего матча против "Манчестер Сити" (0:2).

Часть фанатов "шпор" отпраздновала первый гол Эрлинга Холанда в свои ворота. Помимо этого, они поддержали болельщиков "Сити", отметив гол норвежца, скопировав The Poznan (форма спортивного празднования, в которой болельщики стоят спиной к полю, соединяют плечи бок о бок и синхронно прыгают на месте - прим.).

Также с трибун доносились обидчивые кричалки в адрес "Арсенала":

"Встань, если ненавидишь "Арсенал".

Вы смотрите, "Арсенал"?, - скандировали болельщики.

"Манчестер Сити" опережает "Арсенал" на один балл по итогам 37-и туров АПЛ.

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Болельщики Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Арсенал
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Опубликовал: Александр Бураков
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