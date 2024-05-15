Манчестер Юнайтед хочет вернуть своего воспитанника, который играет во французской лиге

"Красные дьяволы" планируют кардинальные изменения в команде на следующий сезон. Это связано не только с неудачными результатами "МЮ", но и с приходом новых инвесторов, а именно Джима Рэтклиффа, который является председателем и исполнительным директором компании Ineos.

Руководство манкунианцев внимательно следят за прогрессом Эйнджела Гомеса из "Лилля". Джим Рэтклифф явно чувствует, что его предшественники, вместе с Сульшером, сделали недостаточно для того, чтобы удержать англичанина на "Олд Траффорд", и теперь попытается исправить эту ситуацию, вернув его в основной состав команды. Впрочем, классная игра Гомеса и его универсальность привлекли внимание других потенциальных претендентов. Кроме "МЮ", за английского полузащитника будут соревноваться также "Тоттенхэм", "Астон Вилла" и "Вест Хэм Юнайтед". Руководству "Лилля" будет трудно его удержать, поскольку его текущее соглашение истекает в июне 2025 года, а игрок не спешит продлевать соглашение. Сообщается, что стоимость трансфера может составлять 22 млн евро.

Добавим, что Эйнджел Гомес провел в этом сезоне 44 матча, где отметился 2 голами и 10 передачами.