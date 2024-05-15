  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Реал заплатит Челси пять млн фунтов за Азара после выхода в финал ЛЧ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал заплатит Челси пять млн фунтов за Азара после выхода в финал ЛЧ

Англия

Мадридцы ещё не полностью рассчитались

Реал заплатит Челси пять млн фунтов за Азара после выхода в финал ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" получит бонус от трансфера Эдена Азара в "Реал" в размере 5 миллионов фунтов стерлингов после выхода "сливочных" в финал Лиги чемпионов.

Как отмечает The Telegraph, несмотря на досрочное расторжение контракта между бельгийским вингером и "Реалом" в конце прошлого сезона, условия его трансфера из "Челси" остаются в силе.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, Азар перешёл из "Челси" в "Реал" летом 2019 года за 115 миллионов евро. В сделку был включён пункт о дополнительных бонусах, размер которых будет зависеть от результатов футболиста. В октябре 2023 года Эден завершил свою профессиональную карьеру в возрасте 32 лет.

В составе "сливочных" Азар принял участие в 76 матчах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 12 голевыми передачами.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед хочет вернуть своего воспитанника, который играет во французской лиге
yellow-arrow
"Встань, если ненавидишь Арсенал". Фанаты Тоттенхэма радовались первому голу Холанда в свои ворота
yellow-arrow
Тен Хаг: Ко мне на улице подходят много фанатов. Они понимают, в каком положении находится МЮ
Эден Азар Реал (Мадрид) деньги Челси (Лондон) трансфер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegraph
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости