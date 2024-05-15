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Реал заплатит Челси пять млн фунтов за Азара после выхода в финал ЛЧ
Мадридцы ещё не полностью рассчитались
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" получит бонус от трансфера Эдена Азара в "Реал" в размере 5 миллионов фунтов стерлингов после выхода "сливочных" в финал Лиги чемпионов.
Как отмечает The Telegraph, несмотря на досрочное расторжение контракта между бельгийским вингером и "Реалом" в конце прошлого сезона, условия его трансфера из "Челси" остаются в силе.
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Напомним, Азар перешёл из "Челси" в "Реал" летом 2019 года за 115 миллионов евро. В сделку был включён пункт о дополнительных бонусах, размер которых будет зависеть от результатов футболиста. В октябре 2023 года Эден завершил свою профессиональную карьеру в возрасте 32 лет.
В составе "сливочных" Азар принял участие в 76 матчах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 12 голевыми передачами.
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