  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Нападающий Саутгемптона ведет переговоры относительно своего потенциального переезда в Вулверхэмптон
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Саутгемптона ведет переговоры относительно своего потенциального переезда в Вулверхэмптон

Англия

Об этом сообщает Football Transfers

Нападающий Саутгемптона ведет переговоры относительно своего потенциального переезда в Вулверхэмптон

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Саутгемптон" после прошлогоднего вылета из АПЛ сейчас борется в плей-офф Чемпионшипа за выход в Премьер-лигу. Независимо от того поднимутся ли "святые" в классе или нет, некоторые ключевые игроки команды летом покинут свой клуб.

Нападающий "Саутгемптона" Че Адамс сыграл ключевую роль в нынешней кампании "Саутгемптона". Форвард "святых", чей контракт с клубом истекает в следующем месяце, стал ключевой целью для "Вулверхэмптона", которые стремятся усилить свои атакующие возможности в преддверии предстоящего сезона Премьер-лиги свободным агентом. Кроме того, переговоры между представителями игрока и официальными лицами клуба продвигаются в положительном направлении, поэтому его переход является лишь вопросом времени.

Добавим, что в этом сезоне Че Адамс провел 45 матчей, где отметился 17 голами и 6 передачами.

По теме
yellow-arrow
Тодд Боэли: В Челси мы не тратим деньги, мы инвестируем
yellow-arrow
Брайтон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Реал заплатит Челси пять млн фунтов за Азара после выхода в финал ЛЧ
Вулверхэмптон Саутгемптон Че Адамс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Transfers
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости