Нападающий Саутгемптона ведет переговоры относительно своего потенциального переезда в Вулверхэмптон

"Саутгемптон" после прошлогоднего вылета из АПЛ сейчас борется в плей-офф Чемпионшипа за выход в Премьер-лигу. Независимо от того поднимутся ли "святые" в классе или нет, некоторые ключевые игроки команды летом покинут свой клуб.

Нападающий "Саутгемптона" Че Адамс сыграл ключевую роль в нынешней кампании "Саутгемптона". Форвард "святых", чей контракт с клубом истекает в следующем месяце, стал ключевой целью для "Вулверхэмптона", которые стремятся усилить свои атакующие возможности в преддверии предстоящего сезона Премьер-лиги свободным агентом. Кроме того, переговоры между представителями игрока и официальными лицами клуба продвигаются в положительном направлении, поэтому его переход является лишь вопросом времени.

Добавим, что в этом сезоне Че Адамс провел 45 матчей, где отметился 17 голами и 6 передачами.