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Тодд Боэли: В Челси мы не тратим деньги, мы инвестируем
Боэли поделился своими мыслями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Совладелец "Челси" Тодд Боэли рассказал о расходах клуба на трансферы.
"Когда мы тратим, мы инвестируем. И эти игроки продолжают сохранять свою ценность. Я могу утверждать, что инвестиции, сделанные "Челси", оправдали себя".
Напомним, что ближайший матч "Челси" состоится 15 мая в 21:45 по киевскому времени. "Синие" сыграют против "Брайтона".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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