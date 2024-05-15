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Ман Юнайтед собирается подписать одного из лучших форвардов чемпионата Англии
Олли Уоткинс заинтересовал манкунианцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Несмотря на то, что он уже некоторое время не играет за "Манчестер Юнайтед", Рой Кин продолжает помогать клубу, в котором провел большую часть своей карьеры.
Он посоветовал боссам манкунианцев присмотреться к форварду "Астон Виллы" Олли Уоткинсу, а теперь, по информации talkSPORT, "красные дьяволы" серьезно заинтересовались им. И планируют летом подписать игрока.
У Олли контракт с "Астон Виллой" рассчитан до 2028 года. Игрок в нынешнем сезоне Премьер-Лиги забил 19 голов и отдал 13 результативных передач в 36 матчах.
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