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Ман Юнайтед собирается подписать одного из лучших форвардов чемпионата Англии

Англия
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Олли Уоткинс заинтересовал манкунианцев

Ман Юнайтед собирается подписать одного из лучших форвардов чемпионата Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на то, что он уже некоторое время не играет за "Манчестер Юнайтед", Рой Кин продолжает помогать клубу, в котором провел большую часть своей карьеры.

Он посоветовал боссам манкунианцев присмотреться к форварду "Астон Виллы" Олли Уоткинсу, а теперь, по информации talkSPORT, "красные дьяволы" серьезно заинтересовались им. И планируют летом подписать игрока.

У Олли контракт с "Астон Виллой" рассчитан до 2028 года. Игрок в нынешнем сезоне Премьер-Лиги забил 19 голов и отдал 13 результативных передач в 36 матчах.

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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Екатерина Власова
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