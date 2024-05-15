Ман Юнайтед собирается подписать одного из лучших форвардов чемпионата Англии

Несмотря на то, что он уже некоторое время не играет за "Манчестер Юнайтед", Рой Кин продолжает помогать клубу, в котором провел большую часть своей карьеры.

Он посоветовал боссам манкунианцев присмотреться к форварду "Астон Виллы" Олли Уоткинсу, а теперь, по информации talkSPORT, "красные дьяволы" серьезно заинтересовались им. И планируют летом подписать игрока.

У Олли контракт с "Астон Виллой" рассчитан до 2028 года. Игрок в нынешнем сезоне Премьер-Лиги забил 19 голов и отдал 13 результативных передач в 36 матчах.