Клубы Премьер-Лиги будут голосовать за отмену VAR

Будущее системы видеоассистентов арбитров (VAR) в Премьер-лиге оказалось под вопросом, ведь клубы лиги готовятся к голосованию на ежегодном общем собрании, которое состоится в следующем месяце.

"Вулверхэмптон" официально подал резолюцию, которая будет предметом голосования.

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В заявлении клуба говорится, что VAR, который был введен в 2019 году для помощи судьям на поле в принятии ключевых решений, привел к многочисленным непреднамеренным негативным последствиям, которые вредят отношениям между болельщиками и футболом.