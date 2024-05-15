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Клубы Премьер-Лиги будут голосовать за отмену VAR
VAR в АПЛ: быть или не быть?
Getty Images / Global Images Ukraine
Будущее системы видеоассистентов арбитров (VAR) в Премьер-лиге оказалось под вопросом, ведь клубы лиги готовятся к голосованию на ежегодном общем собрании, которое состоится в следующем месяце.
"Вулверхэмптон" официально подал резолюцию, которая будет предметом голосования.
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В заявлении клуба говорится, что VAR, который был введен в 2019 году для помощи судьям на поле в принятии ключевых решений, привел к многочисленным непреднамеренным негативным последствиям, которые вредят отношениям между болельщиками и футболом.
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