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Клубы Премьер-Лиги будут голосовать за отмену VAR

Англия
Обновлено

VAR в АПЛ: быть или не быть?

Клубы Премьер-Лиги будут голосовать за отмену VAR

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее системы видеоассистентов арбитров (VAR) в Премьер-лиге оказалось под вопросом, ведь клубы лиги готовятся к голосованию на ежегодном общем собрании, которое состоится в следующем месяце.

"Вулверхэмптон" официально подал резолюцию, которая будет предметом голосования.

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В заявлении клуба говорится, что VAR, который был введен в 2019 году для помощи судьям на поле в принятии ключевых решений, привел к многочисленным непреднамеренным негативным последствиям, которые вредят отношениям между болельщиками и футболом.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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