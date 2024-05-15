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Воспитанник Челси отправил Мудрика в нокаут. Почеттино был вынужден заменить украинца
Замена из-за подозрения на сотрясение мозга
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" встречается на выезде с "Брайтоном" и по состоянию на сыгранные 45 минут ведет в счете благодаря голу Коула Палмера.
Под занавес первого тайма произошел очень неприятный эпизод. Михаил Мудрик, разворачиваясь в центре поля, врезался лицом в плечо защитнику "Брайтона" Тарику Лэмпти.
Украинец долго лежал на газоне, получая помощь от медиков, но продолжить поединок не смог. Вместо него вышел Кристофер Нкунку.
Операторы подчеркнули, что замена Мудрика относится к категории "Concussion substitutions". Эта субституция является дополнительной и проводится из-за сотрясения мозга или подозрения на него.
Отметим, что Лэмпти – воспитанник лондонского "Челси". Он перешел в "Брайтон" в 2020 году.
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