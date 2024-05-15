  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Воспитанник Челси отправил Мудрика в нокаут. Почеттино был вынужден заменить украинца
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Воспитанник Челси отправил Мудрика в нокаут. Почеттино был вынужден заменить украинца

Англия

Замена из-за подозрения на сотрясение мозга

Воспитанник Челси отправил Мудрика в нокаут. Почеттино был вынужден заменить украинца

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" встречается на выезде с "Брайтоном" и по состоянию на сыгранные 45 минут ведет в счете благодаря голу Коула Палмера.

Под занавес первого тайма произошел очень неприятный эпизод. Михаил Мудрик, разворачиваясь в центре поля, врезался лицом в плечо защитнику "Брайтона" Тарику Лэмпти.

Украинец долго лежал на газоне, получая помощь от медиков, но продолжить поединок не смог. Вместо него вышел Кристофер Нкунку.

Читайте такжеБрайтон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Операторы подчеркнули, что замена Мудрика относится к категории "Concussion substitutions". Эта субституция является дополнительной и проводится из-за сотрясения мозга или подозрения на него.

Отметим, что Лэмпти – воспитанник лондонского "Челси". Он перешел в "Брайтон" в 2020 году.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Брайтон - Челси 1:2. Травма, красная карточка, Палмер и воздушный шарик Нкунку
yellow-arrow
Лестер вернулся в АПЛ. Кто был главным двигателем триумфа команды в Чемпионшипе
yellow-arrow
Клубы Премьер-Лиги будут голосовать за отмену VAR
Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости