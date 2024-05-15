Воспитанник Челси отправил Мудрика в нокаут. Почеттино был вынужден заменить украинца

"Челси" встречается на выезде с "Брайтоном" и по состоянию на сыгранные 45 минут ведет в счете благодаря голу Коула Палмера.

Под занавес первого тайма произошел очень неприятный эпизод. Михаил Мудрик, разворачиваясь в центре поля, врезался лицом в плечо защитнику "Брайтона" Тарику Лэмпти.

Украинец долго лежал на газоне, получая помощь от медиков, но продолжить поединок не смог. Вместо него вышел Кристофер Нкунку.

Операторы подчеркнули, что замена Мудрика относится к категории "Concussion substitutions". Эта субституция является дополнительной и проводится из-за сотрясения мозга или подозрения на него.

Отметим, что Лэмпти – воспитанник лондонского "Челси". Он перешел в "Брайтон" в 2020 году.