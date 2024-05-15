АПЛ. Брайтон – Челси 1:2. Травма, красная карточка, Палмер и воздушный шарик Нкунку

Матч, который решал судьбу "Челси" в этом сезоне. Конечно, будет еще последний тур, где будет решаться не меньше, впрочем для этого было необходимо сегодня побеждать, иначе матч в воскресенье против "Борнмута" имел бы гораздо меньший вес. Ребята Почеттино приехали в гости к команде Роберто Де Дзерби, который проводит нестабильный и точно далеко не лучший сезон на "Амексе".

В стартовом составе снова нашлось место для Михаила Мудрика, несмотря на хорошее камео от Стерлинга в прошлом туре, и скамейка запасных у "синих" наконец начала выглядеть прилично, многие игроки как раз вернулись после травм. Матч важный и матч непростой, ведь против "Брайтона" очень редко бывает легкая прогулка, особенно если играть у них дома.

Началось все обменом опасными моментами: на удар от Мадуэке ответил Симон Адингра, которому не хватило буквально несколько сантиметров, чтобы попасть точно в угол ворот Петровича. С того момента и до конца первого тайма мы видели преимущество и полный контроль над ситуацией от "Челси". Не так много острых моментов создавали лондонцы, впрочем Вербрюггена держали в постоянном напряжении.

После того, как сначала был назначен пенальти за фол против Кукурелье в штрафной площадке, а затем отменен после просмотра ВАР, испанский защитник все равно нашел способ сделать ассист на своего партнера по команде. Именно после передачи от Марка Палмер головой переправил мяч в дальний угол ворот соперника. Красивый гол, Коул просто не устает набирать результативные баллы в этом сезоне.

Вскоре после этого произошла небольшая неприятность для всех украинских болельщиков, ведь Михаил Мудрик получил повреждение. Он врезался в плечо Тарику Лампти и врачи клуба зафиксировали подозрение на сотрясение мозга. Есть вероятность, что Михаил пропустит матч последнего тура в воскресенье. Вместо него на поле вынужденно вышел Кристофер Нкунку.

До конца тайма "синие" успели забить еще один мяч, отличился Джексон, впрочем тот гол сразу же был отменен из-за офсайда. Повтор показал, что все справедливо. Второй тайм немного активнее начали подопечные Де Дзерби, они вышли с большей энергией и желанием, защита "Челси" начала слегка зажиматься. Однако это также означало, что и у "синих" появилось больше пространства для контратак. Этим пространством они охотно пользовались. Именно из-за этого пространства они получили невероятную возможность на 54-й минуте, когда Джексон выбежал на ворота под углом и должен был просто отдать точный пас на Нкунку, или Палмера, но Николя полностью запорол стопроцентный момент, отдав неудачный пас, который перехватил Уэбстер.

Хозяевам также было что сказать. Например, Паскаль Гросс расстреливал ворота Петровича с нескольких метров после подачи от Лампти, впрочем, не смог попасть в ворота. Открытый футбол с острыми моментами, за этим было очень интересно наблюдать. В этом водовороте обмена атаками сильнее снова вышли лондонцы. После классного прохода по флангу Мало Гюсто прострелил в центр, где Нкунку в касание смог завершить эпизод и удвоить преимущество своей команды. 0:2 и это первый раз, когда Нкунку показал в Англии свое фирменное празднование с надуванием воздушного шарика.

"Челси" плавно доводил матч до спокойного завершения, но капитан клуба, который наверняка привык все-таки отдыхать в лазарете, решил продлить себе отдых. Он умышленно ударил ногой своего оппонента и после просмотра ВАР ему вручили прямую красную. Это означает, что он пропустит не только матч последнего тура этого сезона, но и первые два тура следующего. "Синим" пришлось доигрывать последние 12 минут (учитывая компенсированное арбитром время) в меньшинстве.

Именно в этот период началась реальная паника. Сначала Уэлбек ударов. Дотик после прострела с фланга сократил отставание, на это Почеттино отреагировал двумя защитными заменами. В итоге "синим" все же удалось завершить матч победой, которая все же была заслуженной. А учитывая результат в параллельном матче, где играли "Манчестер Юнайтед" на "Ньюкасл", лондонцы выходят на шестое место и теперь сами решают свою судьбу. Посмотрим, что из этого получится в последнем туре.

АПЛ, 34-й тур

Стадион: "Амекс" (Брайтон)

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

"Брайтон" — "Челси" 1:2

Голы: Уэлбек (90+8) — Палмер (34), Нкунку (64)

"Брайтон": Вербрюгген — Лампти (Оффиа, 85), Уэбстер, Данк (Барко, 46), Игорь — Гросс, Гилмор (Балеба, 73) — Буонанотте (Уэлбек, 72), Энсисо (Фати, 85), Адингра — Педро

"Челси": Петрович — Гюсто (Стерлинг, 69), Чалоба, Бадиашиль, Кукурелья — Кайседо, Галлахер (Угочукву, 90+9) — Мадуэке (Джеймс, 69), Палмер (Казадеи, 90+9), Мудрик (Нкунку, 42) — Джексон (Силва, 90)

Предупреждения: Данк (29), Вербрюгген (81) — Стерлинг (77), Кайседо (79)

Удаление: Джеймс (88)