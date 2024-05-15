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АПЛ. Брайтон – Челси 1:2. Травма, красная карточка, Палмер и воздушный шарик Нкунку

Англия
Обновлено

Команда Почеттино выходит на шестое место перед последним туром

АПЛ. Брайтон – Челси 1:2. Травма, красная карточка, Палмер и воздушный шарик Нкунку

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч, который решал судьбу "Челси" в этом сезоне. Конечно, будет еще последний тур, где будет решаться не меньше, впрочем для этого было необходимо сегодня побеждать, иначе матч в воскресенье против "Борнмута" имел бы гораздо меньший вес. Ребята Почеттино приехали в гости к команде Роберто Де Дзерби, который проводит нестабильный и точно далеко не лучший сезон на "Амексе".

В стартовом составе снова нашлось место для Михаила Мудрика, несмотря на хорошее камео от Стерлинга в прошлом туре, и скамейка запасных у "синих" наконец начала выглядеть прилично, многие игроки как раз вернулись после травм. Матч важный и матч непростой, ведь против "Брайтона" очень редко бывает легкая прогулка, особенно если играть у них дома.

Началось все обменом опасными моментами: на удар от Мадуэке ответил Симон Адингра, которому не хватило буквально несколько сантиметров, чтобы попасть точно в угол ворот Петровича. С того момента и до конца первого тайма мы видели преимущество и полный контроль над ситуацией от "Челси". Не так много острых моментов создавали лондонцы, впрочем Вербрюггена держали в постоянном напряжении.

После того, как сначала был назначен пенальти за фол против Кукурелье в штрафной площадке, а затем отменен после просмотра ВАР, испанский защитник все равно нашел способ сделать ассист на своего партнера по команде. Именно после передачи от Марка Палмер головой переправил мяч в дальний угол ворот соперника. Красивый гол, Коул просто не устает набирать результативные баллы в этом сезоне.

АПЛ. Брайтон – Челси 1:2. Травма, красная карточка, Палмер и воздушный шарик Нкунку - изображение 1

Вскоре после этого произошла небольшая неприятность для всех украинских болельщиков, ведь Михаил Мудрик получил повреждение. Он врезался в плечо Тарику Лампти и врачи клуба зафиксировали подозрение на сотрясение мозга. Есть вероятность, что Михаил пропустит матч последнего тура в воскресенье. Вместо него на поле вынужденно вышел Кристофер Нкунку.

До конца тайма "синие" успели забить еще один мяч, отличился Джексон, впрочем тот гол сразу же был отменен из-за офсайда. Повтор показал, что все справедливо. Второй тайм немного активнее начали подопечные Де Дзерби, они вышли с большей энергией и желанием, защита "Челси" начала слегка зажиматься. Однако это также означало, что и у "синих" появилось больше пространства для контратак. Этим пространством они охотно пользовались. Именно из-за этого пространства они получили невероятную возможность на 54-й минуте, когда Джексон выбежал на ворота под углом и должен был просто отдать точный пас на Нкунку, или Палмера, но Николя полностью запорол стопроцентный момент, отдав неудачный пас, который перехватил Уэбстер.

АПЛ. Брайтон – Челси 1:2. Травма, красная карточка, Палмер и воздушный шарик Нкунку - изображение 2

Хозяевам также было что сказать. Например, Паскаль Гросс расстреливал ворота Петровича с нескольких метров после подачи от Лампти, впрочем, не смог попасть в ворота. Открытый футбол с острыми моментами, за этим было очень интересно наблюдать. В этом водовороте обмена атаками сильнее снова вышли лондонцы. После классного прохода по флангу Мало Гюсто прострелил в центр, где Нкунку в касание смог завершить эпизод и удвоить преимущество своей команды. 0:2 и это первый раз, когда Нкунку показал в Англии свое фирменное празднование с надуванием воздушного шарика.

"Челси" плавно доводил матч до спокойного завершения, но капитан клуба, который наверняка привык все-таки отдыхать в лазарете, решил продлить себе отдых. Он умышленно ударил ногой своего оппонента и после просмотра ВАР ему вручили прямую красную. Это означает, что он пропустит не только матч последнего тура этого сезона, но и первые два тура следующего. "Синим" пришлось доигрывать последние 12 минут (учитывая компенсированное арбитром время) в меньшинстве.

Именно в этот период началась реальная паника. Сначала Уэлбек ударов. Дотик после прострела с фланга сократил отставание, на это Почеттино отреагировал двумя защитными заменами. В итоге "синим" все же удалось завершить матч победой, которая все же была заслуженной. А учитывая результат в параллельном матче, где играли "Манчестер Юнайтед" на "Ньюкасл", лондонцы выходят на шестое место и теперь сами решают свою судьбу. Посмотрим, что из этого получится в последнем туре.

АПЛ, 34-й тур

Стадион: "Амекс" (Брайтон)

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

"Брайтон" — "Челси" 1:2

Голы: Уэлбек (90+8) — Палмер (34), Нкунку (64)

"Брайтон": Вербрюгген — Лампти (Оффиа, 85), Уэбстер, Данк (Барко, 46), Игорь — Гросс, Гилмор (Балеба, 73) — Буонанотте (Уэлбек, 72), Энсисо (Фати, 85), Адингра — Педро

"Челси": Петрович — Гюсто (Стерлинг, 69), Чалоба, Бадиашиль, Кукурелья — Кайседо, Галлахер (Угочукву, 90+9) — Мадуэке (Джеймс, 69), Палмер (Казадеи, 90+9), Мудрик (Нкунку, 42) — Джексон (Силва, 90)

Предупреждения: Данк (29), Вербрюгген (81) — Стерлинг (77), Кайседо (79)

Удаление: Джеймс (88)

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Комментарии
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Romerik (YNWA)
16.05.2024 в 00:17
Попри всі насмішки і критику, Челсі тим часом тихою сапою уже майже двома ногами в єврокубках, вище мю і ньюкасла і в 3-х балах від ЛЄ Нічосє. Круто. Розвиток продовжується. А там і стабільність прийде
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Комментарии 1
Romerik (YNWA)
16.05.2024 в 00:17
Попри всі насмішки і критику, Челсі тим часом тихою сапою уже майже двома ногами в єврокубках, вище мю і ньюкасла і в 3-х балах від ЛЄ Нічосє. Круто. Розвиток продовжується. А там і стабільність прийде
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