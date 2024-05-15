Лестер вернулся в АПЛ. Кто был главным двигателем триумфа команды в Чемпионшипе

Пока в АПЛ звучат последние в сезоне 2023/2024 аккорды борьбы за чемпионство, в Чемпионшипе уже решилась судьба тех, кто претендовал на выход в Премьер-лигу. Нынешняя компания вернула в АПЛ старого знакомого - "Лестер Сити". На протяжении многих сезонов команда не перестает удивлять своими скачками в результатах. За десять лет "лисы" успели побывать в середине турнирной таблицы АПЛ, чемпионами Англии, скатиться в Чемпионшип и быстро вернуться домой - в Премьер-лигу.

Вероятно, "Лестеру" необходимо было понижение. Вылет из АПЛ заставил клуб пойти на радикальные изменения. Сразу после финального свистка сезона 2022/2023 "лисы" сменили главного тренера. Команду возглавил Энцо Мареска, экс-помощник Хосепа Гвардиолы. Не остался без изменений и состав. Продали Джеймса Мэддисона и Харви Барнса. Не продлили контракты с Юри Тилемансом и Чаглар Сойюнджу. На их место пришли футболисты не такого высокого класса - Стефи Мавидиди, Гарри Уинкс, Абдул Фатаву. Решил "Лестер" и проблему с голкипером. Дэнни Уорд, который в сезоне 2022/2023, очевидно, забыл повесить замок на свои ворота, отправился в запас. Первым номером команды стал молодой датчанин (23 года) Мадс Хермансон, приехавший из "Брондбю" (Дания).

Как провела команда сезон во втором дивизионе Англии и кто был главным двигателем возвращения "Лестера" в АПЛ"?

Энцо Мареска

Анализируя сезон в Чемпионшипе, можно предположить, что "Лестер" не ошибся в выборе главного тренера. Стиль итальянского специалиста имеет краски футбола своего учителя - Пепа Гвардиолы.

Те, кто следят за футболом минимум двадцать лет, наверняка помнят талантливого итальянского полузащитника "Ювентуса", "Севильи", "Малаги", "Сампдории", "Палермо". Выступая за "Малагу" под руководством Мануэля Пеллегрини, опытный футболист ни один раз слышал от коуча: "Энцо, из тебя получится хороший тренер". Завершив карьеру игрока, Мареска последовал совету тренера. Поработал ассистентом главного тренера "Севильи". Через год отправился в "Вест Хэм" помогать тому, кто подтолкнул его к работе на тренерском мостике - Пеллегрини. Через два года "молотобойцы" уволили чилийского специалиста и хотели назначить главным тренером Мареска. Но в последний момент передумали. О свободном от работы итальянце вспомнил Гвардиола и после нескольких проведенных бесед о футболе за чашечкой кофе позвал Энцо в "Манчестер Сити". Мареска возглавил молодежную команду. Первый сезон оказался более чем успешным - молодежка "Манчестер Сити" завоевала чемпионский титул впервые за всю историю клуба.

Будучи футболистом, Мареска не задерживался на длительный период в одном клубе. Став тренером, Энцо продолжает путешествовать. Через год работы в английском клубе итальянец возглавил "Парму", где провел всего 14 матчей и был уволен.

"Итальянский футбол не отвечает моей философии. Если команда выигрывает, она перестает атаковать. В Англии же футболисты стремятся забить гол даже при победном счете 3:0", - признавался Мареска после увольнения из "Пармы".

В 2022 году Энцо Мареска вернулся к Пепу Гвардиоле.

Все это время Мареска не только путешествовал и учился, а еще успел защитить диссертацию - "Футбол и шахматы". На выбор темы повлиял Пеп Гвардиола.

"Гвардиола постоянно анализирует соперника. Он старается предугадать действия и опередить своего оппонента по ходу матча. В то же время, угадать следующее действие Гвардиолы очень трудно. Он руководит игроками во время матча, словно проводит партию в шахматы. Я очень многому у него научился", - рассказывал Мареска в 2023 году.

Получается, "Лестер" попал в надежные руки итальянского тренера. Летняя перезагрузка, грамотный подход Марески к футболистам и мотивация привели команду к успеху в Чемпионшипе.

Джейми Варди

Легенда "Лестера", 37-летний нападающий Варди, можно сказать, восстал из пепла. С 2012 года Джейми ни разу не изменил клубу, переживая все взлеты и падения. В чемпионском сезоне 2015/2016 Варди наколотил 24 гола (АПЛ). Это его личный рекорд по сегодняшний день. В сезоне 2017/2018 записал на свой счет 20 голов, в 2019/2020 - 23 гола. Следующие две компании завершил с 15-ю мячами в каждой. А вот сезон 2022/2023 для Варди стал катастрофическим. Во-первых, его команда вылетела в Чемпионшип. Во-вторых, нападающий забил всего три гола в 37 матчах. Это худший результат за всю его карьеру игрока. Все его неудачи списали на возраст (35 лет в 2022 году). Вспомнили болельщики и о постоянных нарушениях футболистом спортивной дисциплины - сигаретах с Ред Буллом, без которых Варди не может жить. Весь сезон казалось, что нападающий забыл о скорости, точных ударах и утратил мотивацию. В итоге, фаны "Лестера" обвинили Джейми в вылете команды из АПЛ.

Мареске удалось вернуть Джейми, пусть и не такого динамичного, забивающего по 20 голов за сезон. Варди получил новую роль в "Лестере", более подходящую его возрасту. Но одну из ключевых. Варди стал свободным художником, успевающим поработать на флангах, в центре и нападении. Его основная задача - создавать моменты для атак команды. Для того, чтобы Варди понял свою роль и требования тренера, Мареска проводил с футболистом дополнительные тренировки.

"Каждый футболист, не в зависимости от возраста и статуса, должен постоянно учиться. Варди - хороший ученик. Он понял меня с первых тренировок", - хвалил Мареска футболиста осенью 2023 года.

Безусловно, в раздевалке Варди - лидер команды, как и на футбольном поле.

Срок контракта Варди с "Лестером" завершается в июне 2024 года. Несмотря на возраст нападающего, "лисы" готовы продлить соглашение еще на один сезон.

Мадс Хермансен

Летний новичок "Лестера" идеально вписался в команду. Молодой голкипер достойно заменил Уорда. Хермансен отвечает всем требованиям современного футбола и тактике Марески. Голкипер отлично играет ногами, не боится прессинга, не ошибается в первом пасе. Мадсу всего 23 года, тем не менее голкипер всегда излучает спокойствие и уверенность даже в самые сложные моменты матчей. Для команды и защитников "Лестера" это большая помощь. Как результат, из 44-х матчей 13 Мадс отстоял на ноль. Впереди у датчанина АПЛ.

Абдул Фатаву

Одного из самых перспективных футболистов Ганы "Лестер" взял в аренду у "Спортинга". Полузащитник отличается выносливостью, скоростью, бесстрашными отборами, иногда даже слишком. Абдул заточен на атаку, но без труда может отработать и в защите. Правда, любит хватать карточки. Зимой Фатаву доказал свою преданность "Лестеру", отказавшись от вызова в сборную Ганы (Кубок Африки). Однако помочь "лисам" в это время ему так и не удалось. В матче с "Ковентри" Абдул получил красную за грубый подкат плюс дисквалификацию на три матча.

"Я очень хотел, чтобы моя команда победила. Но совершил ошибку и раскаиваюсь в этом. После матча меня поддержал тренер и вся команда. Я знаю, мне многому надо учиться", - со слезами на глазах говорил Абдул Фатаву после матча.

Несмотря на шесть желтых и одну красную, Фатаву стал ключевым игроком команды Марески. На счету ганского футболиста, кроме предупреждений, шесть голов и 13 ассистов.

"Лестеру" после выхода в АПЛ ничего не мешает отдать за атакующего полузащитника 17 миллионов евро португальскому "Спортингу" (такая сумма указана в договоре).

Стефи Мавидиди

Воспитанника лондонского "Арсенала" "лисы" приобрели у "Монпелье" за 7,5 миллионов евро. Мареска сразу поверил в 25-летнего вингера и не ошибся. Мавиди всего четыре раза начинал матч на скамейке запасных. В 46-ти играх Стефи забил 12 голов и отдал шесть ассистов.Тренер грамотно использовал универсальность футболиста, который может и в центре сыграть, и фланги бороздить, и центрфорвардом выйти. Англичанин, однозначно, мечтает об "Арсенале" или, например, ПСЖ. Ну а пока он классно вписался в "Лестер", помог клубу вернуться в АПЛ и готовится к следующему вызову.

Кирнан Дьюзбери-Холл

25-летний Кирнан стал в сезоне 2023/2024 для "Лестера" главным креативным мотором команды. Кирнан закинул в свою копилку двенадцать голов и четырнадцать ассистов в 44-х матчах. Неудивительно, что топ-клубы Англии ("Тоттенхэм" и "Ливерпуль") пристально следят за футболистом и уже готовы начать переговоры с "Лестером". В январе 2024 года Кирнана готов был купить "Брайтон" за 20 млн евро. Но "Лестер" отказал. Сегодня трансферная стоимость футболиста - 30 млн евро.

Хавбек сделал все возможное для возвращения "Лестера" в АПЛ. Но летом, скорее всего, покинет клуб.

Гарри Уинкс

Нельзя не отметить и Уинкса в составе "Лестера". Воспитанник "Тоттенхэма" подавал большие надежды , но закрепиться в основе своей родной команды не смог. Аренда в "Сампдорию" (2022/2023) тоже провалилась. А вот в "Лестере" Гарри расцвел. Полузащитник господствует в центре поля и отдает фантастические передачи в финальную треть. Один из лучших футболистов "Лестера" провел 45 матчей, забил два гола и, по всей видимости, не собирается покидать команду.

Праздник немного испорчен

До февраля 2024 года "лисы" шли на первом месте в турнирной таблице Чемпионшипа. Но зимой что-то пошло не так. "Лестер" три матча подряд проигрывал, в том числе своему преследователю - "Лидсу". Заняли вторую строку. Болельщики на некоторое время потеряли уверенность, что их команда вернется в АПЛ. И, как известно, беда не приходит одна. К "Лестеру" постучались финансовые проблемы с судебными разбирательствами. Оказалось, что "лисы" превысили лимит зарплат футболистов на 116 процентов от общего дохода. Угроза снятия очков заставила руководство обратиться в суд. Конечно, первое время такая информация не могла не отразиться на эмоциональном и психологическом состоянии футболистов, а соответственно, и на результатах. После того, как буря немного утихла, к "Лестеру" вернулась прежняя мотивация, которая и привела команду на первое место.

Сезон 2023/2024 "Лестер" завершил без потерь. Однако есть вариант, что в АПЛ клуб стартует с минусом в четыре очка. Для исправления ситуации "лисам" необходимо провести идеально трансферную работу летом. Продавать есть кого. Главное, на место игроков, которые уйдут, приобрести достойную замену.

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