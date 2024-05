АПЛ. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 3:2. Команда тен Хага все еще в борьбе

Английская Премьер-лига, 34-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Роберт Джонс

Матч 34-го тура АПЛ был перенесен на удачную дату. "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" продолжают бороться за зону еврокубков, поэтому этот поединок был еще и с повышенным градусом. А результат матча внес интригу и на последний тур этого сезона.

Первый тайм прошел при относительном преимуществе хозяев. Хоть и контроль игры был все равно у обеих команд, но обостряли больше манкунианцы. Сначала Дубравка парировал удар Диалло, впоследствии словака в ближнем бою не смог переиграть Гарначо.

Счет был открыт из-за ошибки Триппьера. Защитник проспал офсайдную ловушку и позволил Мэйну выйти один на один с голкипером. Свой шанс молодой англичанин реализовал.

А вот после пропущенного и “Ньюкасл” создавал. До перерыва моменты были у Берна и Гимараэса. В первом эпизоде спас Казэмиро, вынеся мяч из ленты ворот. Во втором круглый полетел рядом о створом.

Но сразу после перерыва гости сравняли. После обрезки манкунианцев мяч быстро дошел в их же штрафную до Гордона, который расстрелял ворота Онана.

Дальше двумя замечательными моментами обменялись команды, в одном из которых удар Исака после рикошета от Амрабата полетел в перекладину.

А на 57-й минуте хозяева забили второй гол. Диалло к ассисту добавил еще и гол. И это он только во второй раз в текущем сезоне появился в старте.

При проигрышном счете "Ньюкасл" снова побежал вперед. Онана дважды спасал МЮ с интервалом в две минуты, а впоследствии Гордону и Альмирону совсем чуть-чуть не хватило до результативной атаки.

А вот у хозяев на 84-й минуте всего хватило. Тен Хаг угадал сразу с двумя заменами. Мартинес, только что вышедший на поле, отобрал мяч и развил контратаку. Круглый транзитом через Фернандеша перешел к свежему Хойлунду – он сразу же пробил в левый угол из пределов штрафной. Девятый гол 21-летнего форварда в 29 матчах АПЛ в этом сезоне.

Точка во встрече была поставлена на второй компенсированной минуте. И довольно красивая. Холл выиграл подбор после подачи "Ньюкасла" с углового и из-за пределов штрафной попал в правый угол. Вроде и мог спасать Онана, но не дотянулся до мяча.

Борьба за еврокубки обостряется. “Челси” идет на шестом месте, опережая “Ньюкасл” и “Манчестер Юнайтед” на три очка. Впереди "пенсионеры" сыграют против "Борнмута", "сороки" – с "Брентфордом", а МЮ сойдется с "Брайтоном". В последнем туре и решится судьба потенциальных двух путевок в еврокубки.

"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл Юнайтед" 3:2

Голы: Мэйну 31, Диалло 57, Хойлунд 84 – Гордон 49, Холл 90+2

Манчестер Юнайтед: Онана – Уан-Биссака, Каземиро, Эванс, Далот – Мейну (Мартинес 83), Амрабат – Диалло (Хойлунд 82), Мактоминей, Гарначо (Рашфорд 83) – Фернандеш (Эриксен 90)

Ньюкасл Юнайтед: Дубравка – Триппьер (Шер 63), Крафт, Берн, Холл – Лонгстофф (Барнс 77), Гимараес, Андерсон (Жоелинтон 62) – Мерфи (Альмирон 62), Исак, Гордон

Предупреждения: Каземиро 62, Диалло 81, Амрабат 87 – Андерсон 37, Гордон 68, Шер 78