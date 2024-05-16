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Почеттино высказался о состоянии Мудрика. Известно, сыграет ли украинец в последнем матче сезона
Почеттино о состоянии Мудрика:
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 34-го тура АПЛ "Брайтон" - "Челси" Михаил Мудрик вышел в стартовом составе. Но на 42-й минуте его заменили из-за повреждения головы. После матча главный тренер "синих" рассказал о состоянии Мудрика:
"Нет, с ним не все в порядке, мы продолжаем проверять его состояние. У него было легкое головокружение, но мы использовали протокол вынужденной замены с подозрением на сотрясение мозга.
"По правилам, если используется такая замена, игрок не может выступать за команду в официальных матчах следующие 7 дней. Поэтому он не сыграет в последнем туре. Надеюсь, там ничего страшного".
Напомним, что Мудрик в нынешнем сезоне АПЛ сыграл 31 матч, забил 5 голов и отдал 2 ассиста.
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