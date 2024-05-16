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Почеттино высказался о состоянии Мудрика. Известно, сыграет ли украинец в последнем матче сезона

Англия
Обновлено

Почеттино о состоянии Мудрика:

Почеттино высказался о состоянии Мудрика. Известно, сыграет ли украинец в последнем матче сезона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 34-го тура АПЛ "Брайтон" - "Челси" Михаил Мудрик вышел в стартовом составе. Но на 42-й минуте его заменили из-за повреждения головы. После матча главный тренер "синих" рассказал о состоянии Мудрика:

"Нет, с ним не все в порядке, мы продолжаем проверять его состояние. У него было легкое головокружение, но мы использовали протокол вынужденной замены с подозрением на сотрясение мозга.

"По правилам, если используется такая замена, игрок не может выступать за команду в официальных матчах следующие 7 дней. Поэтому он не сыграет в последнем туре. Надеюсь, там ничего страшного".

Напомним, что Мудрик в нынешнем сезоне АПЛ сыграл 31 матч, забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

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Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Михаил Мудрик
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Источник:
Официальный сайт "Челси"
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
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Просто Квашин (Харьков)
16.05.2024 в 06:43
Мишко, здоров'я тобі ! Тримайся !
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
16.05.2024 в 06:43
Мишко, здоров'я тобі ! Тримайся !
Ответить
1
0

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