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Мудрик получил травму. Брайтон - Челси 0:2. Обзор матча и видео голов
Капитан лондонцев получил красную карту
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 34-го тура АПЛ был сыгран матч "Брайтон" - "Челси", который закончился со счетом 0:2.
Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в стартовом составе на игру, но уже на 42-й минуте его заменил Почеттино из-за травмы. Также на 88-й минуте Рис Джеймс получил красную карту и пропустит последний тур в АПЛ.
Смотрите видеообзор матча 34-го тура чемпионата Англии "Брайтон" - "Челси".
Брайтон. "Амек Стэдиум".
"Брайтон" - "Челси" 0:2
Голы: Палмер (34', ) Нкунку (64'), Уэлбек (90+7')
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