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Мудрик получил травму. Брайтон - Челси 0:2. Обзор матча и видео голов

Англия
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Капитан лондонцев получил красную карту

Мудрик получил травму. Брайтон - Челси 0:2. Обзор матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 34-го тура АПЛ был сыгран матч "Брайтон" - "Челси", который закончился со счетом 0:2.

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в стартовом составе на игру, но уже на 42-й минуте его заменил Почеттино из-за травмы. Также на 88-й минуте Рис Джеймс получил красную карту и пропустит последний тур в АПЛ.

Смотрите видеообзор матча 34-го тура чемпионата Англии "Брайтон" - "Челси".
Брайтон. "Амек Стэдиум".
"Брайтон" - "Челси" 0:2
Голы: Палмер (34', ) Нкунку (64'), Уэлбек (90+7')

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Челси (Лондон) АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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