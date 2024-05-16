Мудрик получил травму. Брайтон - Челси 0:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 34-го тура АПЛ был сыгран матч "Брайтон" - "Челси", который закончился со счетом 0:2.

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в стартовом составе на игру, но уже на 42-й минуте его заменил Почеттино из-за травмы. Также на 88-й минуте Рис Джеймс получил красную карту и пропустит последний тур в АПЛ.

Смотрите видеообзор матча 34-го тура чемпионата Англии "Брайтон" - "Челси".

Брайтон. "Амек Стэдиум".

"Брайтон" - "Челси" 0:2

Голы: Палмер (34', ) Нкунку (64'), Уэлбек (90+7')

