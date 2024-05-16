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Борьба за еврокубки. Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед 3:2. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено

Ньюкасл имел шансы сравнять счет, но не успели

Борьба за еврокубки. Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед 3:2. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 34-го тура АПЛ был сыгран матч "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл Юнайтед", который закончился победой манкунианцев со счетом 3:2.

Ньюкасл забил на 90+2 минуте второй гол и имел шансы сравнять счет в дополнительное время, но "красные дьяволы" смогли сохранить счет.

Смотрите видеообзор матча 34-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл Юнайтед".
Манчестер. "Олд Траффорд".
"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл Юнайтед" 3:2
Голы: Мейну (31'), Гордон (49'), Диалло (57'), Гойлунд (84'), Голл (90+2')

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Ньюкасл Манчестер Юнайтед
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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