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Борьба за еврокубки. Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед 3:2. Обзор матча и видео голов
Ньюкасл имел шансы сравнять счет, но не успели
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 34-го тура АПЛ был сыгран матч "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл Юнайтед", который закончился победой манкунианцев со счетом 3:2.
Ньюкасл забил на 90+2 минуте второй гол и имел шансы сравнять счет в дополнительное время, но "красные дьяволы" смогли сохранить счет.
Смотрите видеообзор матча 34-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл Юнайтед".
Манчестер. "Олд Траффорд".
"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл Юнайтед" 3:2
Голы: Мейну (31'), Гордон (49'), Диалло (57'), Гойлунд (84'), Голл (90+2')
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